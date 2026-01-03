RailOne App: रेलवे का नया 'सुपर ऐप' कैसे करें डाउनलोड? स्टेप-बाय-स्टेप समझें पूरी प्रक्रिया

RailOne App (Photo Credits: X)

RailOne App Download Guide: भारतीय रेलवे ने अपने डिजिटल टिकटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए UTS (Unreserved Ticketing System) ऐप से सीजन पास (मासिक, त्रैमासिक और छमाही) बुक करने की सुविधा को स्थायी रूप से हटा दिया है. अब यात्रियों को पास बनवाने या रिन्यू करने के लिए रेलवे के नए एकीकृत ऐप 'RailOne' का सहारा लेना होगा. जी हां, भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए अपना नया एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन 'RailOne' आधिकारिक तौर पर उपलब्ध करा दिया है. यह ऐप अब पुराने UTS ऐप की जगह सीजन पास (मासिक टिकट) बुक करने का एकमात्र डिजिटल माध्यम बन गया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा कारणों से केवल आधिकारिक स्टोर से ही इस ऐप को डाउनलोड करें. यह भी पढ़ें: UTS App Shutdown: आपके मौजूदा सीजन पास और R-वॉलेट बैलेंस का क्या होगा? जानें यूटीएस से RailOne ऐप पर स्विच करने का पूरा तरीका

RailOne ऐप डाउनलोड करने के स्टेप्स

स्मार्टफोन यूजर्स नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके इस ऐप को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं:

आधिकारिक स्टोर खोलें: एंड्रॉइड (Android) यूजर्स Google Play Store और आईफोन (iOS) यूजर्स Apple App Store पर जाएं. सर्च करें: सर्च बार में 'RailOne' या 'Rail One Indian Railways' टाइप करें. सही ऐप पहचानें: सुनिश्चित करें कि ऐप के डेवलपर का नाम 'Centre for Railway Information Systems (CRIS)' या 'Indian Railways' लिखा हो. इंस्टॉल करें: 'Install' बटन पर क्लिक करें। ऐप डाउनलोड होने के बाद अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा.

पुराने यूजर्स के लिए लॉगिन प्रक्रिया

RailOne ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पुराने यात्रियों को नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है.

यदि आपके पास पहले से UTS या IRCTC का अकाउंट है, तो आप उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं.

या का अकाउंट है, तो आप उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आपका 'R-Wallet' बैलेंस और मौजूदा टिकट डेटा अपने आप सिंक (Sync) हो जाएगा.

सावधान: APK फाइल से बचें

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और आईटी विभाग ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी अज्ञात वेबसाइट या व्हाट्सएप लिंक से 'RailOne APK' फाइल डाउनलोड न करें. ऐसी फाइलें आपके फोन में मैलवेयर फैला सकती हैं और आपके बैंक खाते की जानकारी चुरा सकती हैं. हमेशा याद रखें कि आधिकारिक सरकारी ऐप केवल .gov.in वेबसाइट या अधिकृत ऐप स्टोर पर ही उपलब्ध होते हैं.

क्यों जरूरी है यह ऐप?

जैसा कि हाल ही में घोषित किया गया है, अब लोकल ट्रेनों के सीजन पास (Season Pass) का रिन्यूअल केवल RailOne पर ही संभव है. इसके अलावा, इस ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3% का बोनस/डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जो यात्रियों को पेपरलेस टिकटिंग की ओर प्रोत्साहित करने के लिए है.