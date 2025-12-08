कथावाचक इंद्रेश महाराज (Indresh Maharaj) की शादी के वीडियो इन्टरनेट पर वायरल हो रहे हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं. इंद्रेश महाराज के विवाह समारोह में कई जाने माने संतों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की. उनकी शादी समरोश के कई वीडियो में ये देखने को मिला. पंडित धीरेंद्र शास्त्री, देवकीनंदन महाराज, राजेंद्र दास महाराज, पुंडरिक स्वामी, जया किशोरी से लेकर अनिरुद्धाचार्य ने शादी में शिरकत की. इंद्रेश महाराज की बारात का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य को 'मेरे यार की शादी है' गाने पर नाचते हुए देखा जा सकता है. इंद्रेश उपाध्याय उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन के एक जाने-माने कथावाचक हैं. वह कृष्ण चंद्र शास्त्री महाराज और नरवदा शर्मा के बेटे हैं, आध्यात्मिक किताबों में उनकी दिलचस्पी कम उम्र में ही शुरू हो गई थी, और उन्होंने 13 साल की उम्र में भगवद गीता की पढ़ाई पूरी कर ली थी. यह भी पढ़ें: दिल्ली के दूल्हे ने शादी में सात फेरों की रस्म के दौरान जोड़ा 8वां वचन, दुल्हन ने दिया ऐसा रिएक्शन (Watch Viral Video)

इंद्रेश महाराज की बारात में झूमकर नाचे अनिरुद्धाचार्य

View this post on Instagram A post shared by Nįmîţ Ģuptå (@nimitgupta232)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)