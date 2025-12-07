दिल्ली के दूल्हे ने शादी में सात फेरों की रस्म के दौरान जोड़ा 8वां वचन, दुल्हन ने दिया ऐसा रिएक्शन (Watch Viral Video)

दूल्हे ने जोड़ा आठवां वचन (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: दिल्ली (Delhi) में शादी का एक मजेदार पल सोशल मीडिया (Social Media) पर छाया हुआ है, जब एक दूल्हे (Groom) ने सात फेरों की रस्म के पारंपरिक सात वचनों में एक ‘आठवां वचन’ जोड़कर मेहमानों को सरप्राइज कर दिया. वायरल वीडियो (Viral Video) में नया शादीशुदा जोड़ा स्टेज पर बैठा है, उसके चारों ओर परिवार और दोस्त हैं, तभी दूल्हा अचानक माइक लेकर एक खास अनाउंसमेंट करता है.

क्लिप में, वह मेहमानों से यह कहकर शुरू करता है कि वह उनकी शादी की रस्मों में एक और वचन जोड़ना चाहता है. उसका लहजा सस्पेंस पैदा करता है, जिससे दुल्हन और दर्शक यह जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि वह क्या कहने वाला है. थोड़ी देर रुकने के बाद, वह अपना मजेदार वादा करता है, ‘आज से कमरे में AC का टेम्परेचर मैं सेट करूंगा.’

जैसे ही दुल्हन शरमाती है और उस पल में शामिल होती है, कमरा तुरंत हंसी से गूंज उठता है. ऑनलाइन देखने वालों ने दूल्हे के शादी की कसमों के मजेदार अंदाज की तारीफ की है और इस हाव-भाव को प्यारा, जुड़ाव वाला और रिफ्रेशिंग मॉडर्न बताया है. यह भी पढ़ें: Stage Collapse Video: यूपी के बलिया में स्टेज ढहने से बीजेपी नेता समेत दूल्हा- दुल्हन नीचे गिरे, वीडियो वायरल

यह वीडियो Instagram और X पर खूब पॉपुलर हो रहा है, कई नेटिजन्स कपल की केमिस्ट्री और दूल्हे के हल्के-फुल्के अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट किया है कि इस तरह के मजेदार बदलाव शादियों को और यादगार बनाते हैं और कपल के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं. कुछ लोगों ने तो मजाक में यह भी कहा है कि यह ‘आठवां वचन’ ओरिजिनल सात वचनों से ज्यादा जरूरी है, यह देखते हुए कि कपल्स अक्सर AC सेटिंग को लेकर झगड़ते हैं.

हिंदू शादियों में, सप्तपदी या सात फेरे सबसे खास रस्मों में से एक है, जो उन सात कसमों की निशानी है जो एक जोड़े को ज़िंदगी भर के लिए बांधती हैं. हर कदम एक वादा, पोषण, ताकत, खुशहाली, खुशी, संतान, लंबी उम्र और साथ को दिखाता है. पवित्र अग्नि के चारों ओर सात कदम पूरे करने के बाद ही पारंपरिक रूप से शादी पूरी मानी जाती है.

इस बैकग्राउंड में, दूल्हे का मजेदार ऐड-ऑन एक पुरानी रस्म में एक मॉडर्न, प्यार भरा ट्विस्ट है. यह पल दर्शकों को ट्रेडिशन और आज के जमाने के चार्म को आसानी से मिलाने के लिए पसंद आया है.