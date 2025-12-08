Pigeon in IndiGo Flight: बेंगलुरु से वडोदरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आया कबूतर, टेक ऑफ से पहले यात्रियों में मची अफरा तफरी: VIDEO

Pigeon entered the flight (Credit-@Ashoke_Raj)

Pigeon in IndiGo Flight: बेंगलुरु (Bengaluru) से वडोदरा (Vadodara) रवाना होने वाली इंडिगो फ्लाइट (IndiGo Flight) में उस समय हल्का हड़कंप मच गया, जब टेक-ऑफ से ठीक पहले एक कबूतर अचानक केबिन के अंदर उड़ता हुआ दिखाई दिया. जैसे ही पक्षी सीटों के ऊपर चक्कर लगाने लगा, यात्री और क्रू दोनों कुछ देर के लिए चौंक गए.कबूतर लगातार विमान के अंदर इधर-उधर उड़कर बाहर निकलने का रास्ता तलाशता रहा. इस दौरान केबिन क्रू (Cabin Crew) और कुछ यात्रियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार दिशा बदलता रहा.

इस पूरी घटना को एक यात्री ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इसका वीडियो (Video) को सोशल मीडिया पर @Ashoke_Raj नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pigeon Droppings Deadly Allergy: कबूतरों की बीट बेहद खतरनाक! दिल्ली में बच्चे को हुआ फेफड़ों का जानलेवा रोग, जानें इससे बचने के उपाय

फ्लाइट में पहुंचा कबूतर

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल

कबूतर की इस ‘अनचाही एंट्री’ का वीडियो पोस्ट होते ही इंटरनेट पर धड़ाधड़ वायरल होने लगा. लोग जमकर इस वीडियो (Video) को शेयर कर रहे है और कमेंट कर रहे है.

इंडिगो में यात्री पहले से ही परेशान

इंडिगो एयरलाइन पहले से ही देशभर में देरी (Flight Delay) और (Cancellation Issues) झेल रही है. ऐसे समय में यह छोटी-सी घटना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए चर्चा का कारण बन गई. हालांकि, स्थिति किसी बड़े नुकसान में नहीं बदली और बाद में माहौल सामान्य हो गया.