VIDEO: केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 7 जिलों में मतदान जारी, 38,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में

Kerala Local Body Election 2025: केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज (गुरुवार) सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ. पहले से कड़े सुरक्षा इंतज़ामों के बीच लोग अपने मतदान केंद्रों पर वोट डाल रहे हैं. इस चरण में त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, मलप्पुरम, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में वोटिंग हो रही है, जो शाम छह बजे तक जारी रहेगी.
1.53 करोड़ से अधिक मतदाता
दूसरे चरण में कुल 1.53 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव करेंगे. इसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम शामिल हैं. इस चरण में 38,994 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. मतदान के लिए 18,274 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 2,055 को संवेदनशील घोषित किया गया है. यह भी पढ़े: मुंबई में BMC चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी घोषित; शिंदे गुट का दावा; लाड़ली बहनें महानगर पालिका में शिवसेना को दिलाएंगी सत्ता
केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान
#WATCH | Kerala: Visuals from a polling booth in Malappuram's Municipality Ward 37, where people cast their votes for the Kerala local body elections. pic.twitter.com/XqGTKL2lvM
— ANI (@ANI) December 11, 2025
पहले चरण में 70.90% मतदान
पहले चरण का मतदान 6 दिसंबर को हुआ था, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टयम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में वोट डाले गए थे। कुल मतदान प्रतिशत 70.90% रहा। सबसे अधिक मतदान एर्नाकुलम (73.96%) में और सबसे कम पथानमथिट्टा (66.35%) में दर्ज किया गया. दोनों चरणों के मतदान के बाद परिणाम 13 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने भी किया मतदान
कन्नूर जिले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला.
2020 चुनाव में LDF का दबदबा
गौरतलब है कि 2020 में हुए पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकांश निकायों पर कब्ज़ा जमाया था.