IND vs NZ 1st ODI Likely Playing XI: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं टीम इंडिया, यहां देखें संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team ODI Series: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार यानि 11 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम (BCA Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान हो गया हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलते नजर आएंगे. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman GIll) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: MI W vs RCB W WPL 2026 1st Match Key Players To Watch Out: आज आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा महामुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में वापसी से आगामी दौरे में उत्साह बढ़ गया है. दर्शकों के लिए, यह श्रृंखला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन चरण का प्रतीक है क्योंकि वे अनुभवी केन विलियमसन के बिना उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में गहराई बनाना चाहते हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए आराम दिया गया है.

टीम इंडिया में सभी फॉरमेट में अलग-अलग कप्तान हैं. उम्मीद है कि शुभमन गिल वनडे टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि सूर्यकुमार यादव टी20ई कप्तान के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखेंगे. यह श्रृंखला ईशान किशन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों के लिए विश्व कप रोस्टर में अपनी जगह पक्की करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम करेगी.

न्यूजीलैंड ने इस दौरे के लिए एक नए नेतृत्व ढांचे का विकल्प चुना है, जिसमें माइकल ब्रेसवेल को एकदिवसीय कप्तान और मिशेल सेंटनर को टी20ई टीम का नेतृत्व नियुक्त किया गया है. ब्लैक कैप्स की टीम में डेवोन कॉनवे और डेरिल मिशेल जैसे स्थापित सितारों के साथ-साथ जेडेन लेनोक्स और क्रिस्टियन क्लार्क जैसी उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण है.

भारत और न्यूजीलैंड वनडे हेड-टू-हेड (IND vs NZ Head to Head in ODIs)

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 120 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडियाने 62 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को महज 50 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, सात मैच का कोई परिणाम नहीं निकला और एक मैच टाई रहा है.

सीरीज का पहला मुकाबला बड़ोदरा में खेला जाएगा. इसके लिए दोनों टीमें वहां पहुंच चुकी हैं और अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है. इस सीरीज में एक बार​ फिर से शुभमन गिल ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. शुभमन गिल पहले वनडे में रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरूआत करते नजर आ सकते हैं. ऐसे में इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि यशस्वी जायसवाल को पहले मैच की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाएगी.

तीसरे नंबर पर विराट कोहली का आना तय है. विराट कोहली इस सीरीज में भी अपने बल्ले से कोहराम मचा सकते हैं. इसके बाद नंबर चार पर श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता हैं. चोट के बाद अय्यर एक बार फिर से वापसी करेंगे. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में विकेटकीपर के स्लॉट के लिए दो ऑप्शन हैं. केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों को स्क्वाड में जगह दी गई है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में केएल राहुल को मौका दिया जा सकता हैं.

इसके बाद बतौर ऑलराउंडर्स वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा और नितीश कुमार को प्लेइंग इलेवन में जगह दी जा सकती है. यानी टीम इंडिया को तीन ऐसे ​खिलाड़ी मिल जाएंगे, जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी सहयोग देंगे. इसके बाद तेज गेंदबाजी के आक्रमण की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज और अर्शदीप संभालते हुए नजर आ सकते हैं. बतौर स्पिनर कुलदीप यादव को मौका देने की संभावना नजर आती है.

पहले वनडे के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

