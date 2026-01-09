WPL 2026: ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका, कीमत और वेन्यू की पूरी जानकारी

विमेंस प्रीमियर लीग (Photo Credit: X/@wplt20)

महिला प्रीमियर लीग (WPL) के चौथे सीजन का रोमांच आज, 9 जनवरी से शुरू हो रहा है. बीसीसीआई (BCCI) ने इस साल के टूर्नामेंट के लिए आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर के रूप में 'डिस्ट्रिक्ट' (District) के साथ करार किया है. टूर्नामेंट के पहले चरण के मुकाबले नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले जा रहे हैं, जबकि दूसरे चरण और प्लेऑफ मैचों की मेजबानी वडोदरा का बीसीए (BCA) स्टेडियम करेगा.

टिकट बुक करने का आधिकारिक तरीका

फैंस WPL 2026 के लिए टिकट केवल आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं. बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि सभी टिकट डिजिटल फॉर्मेट में होंगे. टिकट बुक करने के मुख्य माध्यम निम्नलिखित हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: www.wplt20.com पर जाकर.

मोबाइल ऐप: WPL का आधिकारिक एंड्रॉइड या आईओएस ऐप.

टिकटिंग पार्टनर: डिस्ट्रिक्ट (District) की वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन.

टिकट बुक करने के आसान स्टेप्स

स्टेडियम में जाकर अपनी पसंदीदा टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए आप इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ऐप या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

सर्च बार में 'Women’s Premier League 2026' टाइप करें.

अपनी पसंद का मैच, तारीख और वेन्यू (नवी मुंबई या वडोदरा) चुनें.

स्टेडियम के लेआउट के अनुसार अपनी सीट और कैटेगरी का चुनाव करें.

अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉग-इन करें.

UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान पूरा करें.

सफल भुगतान के बाद आपका डिजिटल टिकट आपके ऐप में दिखाई देगा.

टिकटों की कीमत और श्रेणियां

WPL को फैंस के लिए सुलभ बनाने के लिए बीसीसीआई ने टिकटों की शुरुआती कीमत काफी कम रखी है. अधिकांश लीग मैचों के टिकट मात्र 100 रुपये से शुरू हो रहे हैं.

जनरल स्टैंड: ₹100 से ₹1500 के बीच.

प्रीमियम सीटें: ₹2000 से ₹4000 के बीच.

VIP और हॉस्पिटलिटी बॉक्स: ₹5000 से ₹15,000 तक (सुविधाओं के अनुसार).

मैच के दिन के लिए जरूरी नियम

स्टेडियम में प्रवेश के लिए फैंस को कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है. सभी दर्शकों के पास अपना डिजिटल टिकट होना चाहिए, जिसे प्रवेश द्वार पर स्कैन किया जाएगा.

सुरक्षा कारणों से, दर्शकों को अपने साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) रखना होगा. छोटे बच्चों (2 वर्ष से कम) के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके लिए अलग सीट नहीं दी जाएगी. 18 वर्ष से कम आयु के दर्शकों के साथ एक वयस्क का होना अनिवार्य है.

वेन्यू और शेड्यूल की जानकारी

इस साल टूर्नामेंट में कुल 22 मैच खेले जाएंगे. शुरुआती 11 मैच नवी मुंबई में 17 जनवरी तक आयोजित होंगे. इसके बाद 19 जनवरी से टूर्नामेंट वडोदरा में शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ 5 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस सीजन में मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्ज की टीमें खिताब के लिए भिड़ रही हैं.