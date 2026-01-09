Earthquake in J&K: जम्मू-कश्मीर में भूकंप के तेज झटके, जान-माल के नुकसान की खबर नहीं

Earthquake in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे घाटी के कई हिस्सों में हड़कंप मच गया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश ताजिकिस्तान में था। राहत की बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश में अब तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान या संपत्ति की क्षति की सूचना नहीं मिली है.

तड़के 2:44 बजे कांपी धरती

स्थानीय मौसम विज्ञान विभाग (MeT) के निदेशक मुख्तार अहमद ने पुष्टि की कि भूकंप शुक्रवार तड़के 2:44 बजे आया. भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में जमीन के भीतर लगभग 110 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था. इसके भौगोलिक निर्देशांक 38.26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 73.42 डिग्री पूर्वी देशांतर दर्ज किए गए. यह भी पढ़े: Earthquake in Philippines: फिलीपीन सागर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.2 रही तीव्रता, प्रशासन के लिए बड़ी राहत, सुनामी का खतरा नहीं

कश्मीर के गांदरबल और श्रीनगर सहित कई जिलों में लोगों ने बताया कि झटके इतने तेज थे कि रसोई के बर्तन गिरने लगे और घरों की खिड़कियां बजने लगीं। डर के मारे कई लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद अपने घरों से बाहर निकल आए।

विशेषज्ञों की चेतावनी

भू-वैज्ञानिकों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर भूकंपीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र (Seismic Zone IV और V) में आता है। कश्मीर के जाने-माने भू-वैज्ञानिक प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह झटका एक "रिमाइंडर" है कि हमें भूकंप के प्रति जागरूकता और सुरक्षित निर्माण तकनीकों को प्राथमिकता देनी चाहिए. चूंकि भूकंप का केंद्र काफी गहराई में था, इसलिए इसकी तीव्रता के बावजूद सतह पर विनाशकारी प्रभाव कम रहा.