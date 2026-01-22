Doda Accident: जम्मू-कश्मीर के डोडा में खाई में सेना का वाहन गिरने से 10 जवान शहीद, राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं ने जताया दुख

(Photo Credits IANS)

Doda Accident: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हो गए. जानकारी के अनुसार, जवानों को ले जा रहा सेना का वाहन अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में गिर गया. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. सेना और स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया और घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति ने व्यक्त की संवेदनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए इसे अत्यंत दुखद बताया. उनके कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किया, "डोडा में भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु का समाचार हृदयविदारक है. मैं शोक-संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं."वहीं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है.

पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख

हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया हैं. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ''डोडा में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ, जिसमें हमने अपने बहादुर सेना के जवानों को खो दिया। देश के लिए उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। घायल जल्द से जल्द ठीक हों। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है.

रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने स्थिति का लिया जायजा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. रक्षा मंत्री ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर स्थिति की जानकारी ली और शहीदों के परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया. गृह मंत्री ने घायलों के उपचार के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं.

सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

हादसे पर दुख जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्र इन बहादुर जवानों की कर्तव्यनिष्ठा का सदैव ऋणी रहेगा. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जवानों के असमय जाने को देश के लिए एक गहरा आघात बताया.

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "जवानों की मृत्यु और अनेक के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. हम सब वीर जवानों के शोकाकुल परिवारों के साथ हैं." कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल जवानों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की.

दुर्गम रास्ता और बचाव कार्य

डोडा का इलाका अपनी पहाड़ी और कठिन भौगोलिक संरचना के लिए जाना जाता है. प्रारंभिक जांच में खराब मौसम या तकनीकी खराबी को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि सेना ने इस संबंध में विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं. स्थानीय पुलिस और सेना की टुकड़ियां अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य जवान लापता न हो.