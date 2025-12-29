Srinagar Fire Incident: श्रीनगर के उमर कॉलोनी में तीन-मंज़िला घर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू; देखें VIDEO

(Photo Credits ANI)

Srinagar Fire Incident: जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद सोमवार को श्रीनगर के लाल बाज़ार स्थित उमर कॉलोनी में एक तीन-मंज़िला रिहायशी घर में भीषण आग लग गई. घर में रहने वाले लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आग की लपटें तेजी से ऊपर उठने लगीं, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई. घबराए हुए लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहे. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मौके के लिए फायर टेंडर भेजे गए और दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया.

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया

कड़ी मशक्कत के बाद आग को प्रभावित घर तक सीमित कर दिया गया, जिससे यह आसपास की अन्य इमारतों में फैलने से रोकी जा सकी. आग लगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि आग की भीषण लपटें ऊपर तक उठ रही थीं और मौके पर अफरातफरी का माहौल था. यह भी पढ़े: Rohini Slum Fire Incident: रोहिणी झुग्गी अग्निकांड को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर साधा निशाना, BJP ने किया पलटवार

आग लगने के कारणों का पता नहीं

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जारी है. राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है.