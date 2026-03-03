Lucknow Shocker: यूपी के लखनऊ में सनसनीखेज मामला, Biryani Shop के डीप फ्रीजर में मिला लापता युवक का शव, हत्या की आशंका
Representational Image (Photo Credits: Pexels)

Lucknow Shocker: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब (BKT) इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. शनिवार दोपहर से लापता एक 38 वर्षीय व्यक्ति का शव रविवार सुबह एक वेज बिरयानी आउटलेट के डीप फ्रीजर के अंदर पाया गया. यह दुकान जीसीआरजी (GCRG) कॉलेज के ठीक सामने स्थित है. इस घटना के बाद स्थानीय इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

मृतक का नाम विजय पाल

मृतक की पहचान विजय पाल के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, जिस दुकान से शव बरामद हुआ है वह टीन की चादरों से बना एक अस्थायी ढांचा है. जांच में यह बात सामने आई है कि इस आउटलेट में कोई औपचारिक गेट या दरवाजा नहीं था. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस डीप फ्रीजर में शव मिला, वह घटना के समय बिजली के कनेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं था.

कैसे हुआ घटना का खुलासा?

दुकान के मालिक अजय ने बताया कि वह रविवार सुबह कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर पहुंचे थे. उन्होंने पिछले तीन दिनों से दुकान नहीं खोली थी. जैसे ही उन्होंने फ्रीजर खोला, अंदर विजय पाल का शव देखकर उनके होश उड़ गए. प्रारंभिक जांच में पुलिस को विजय के शरीर पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं मिले हैं, जिससे मौत का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है.

मौके से मिले संदिग्ध सुराग

पुलिस ने घटनास्थल से विजय पाल का आधार कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया है, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित हुई. जांच के दौरान एक अजीब बात सामने आई कि विजय की एक चप्पल कॉलेज के पास सड़क के कोने पर मिली, जबकि दूसरी चप्पल उस अस्थायी दुकान के भीतर पाई गई. इन सुरागों के आधार पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विजय उस दुकान के अंदर किन परिस्थितियों में दाखिल हुए थे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अब विजय पाल के परिजनों से संपर्क कर रही है ताकि उनके आखिरी मूवमेंट का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह कोई सोची-समझी साजिश थी या फिर यह एक दुखद हादसा था. फिलहाल दुकान के मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है.