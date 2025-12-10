बहराइच के चौक बाज़ार में मंगलवार को एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने हंगामा कर दिया. इस व्यक्ति के कारण कई लोगों को चोटें आई. यह लड़का घंटाघर चौक पर रोटरी क्लब के स्मारक पर चढ़ गया और करीब एक घंटे तक हंगामा किया. युवक वहां मौजूद CCTV कैमरे और WiFi केबल को नुकसान पहुंचाया, फिर नाचने लगा. नीचे आने के लिए मना कर दिया. जब नगर निगम का एक कर्मचारी उसकी मदद करने के लिए ढांचे पर चढ़ा, तो उस लड़के ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. युवक को काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड के लोगों को आना पड़ा और बड़ी ही मुश्किल से व्यक्ति पर काबू पाकर उसे नीचे उतारा गया. यह भी पढ़ें: VIDEO: बेगुसराय में हथियारों की नोक पर ज्वेलरी शॉप में डकैती, 4 बदमाशों ने लूट लिए गहने और कैश, CCTV फुटेज आया सामने

बहराइच में मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ने घंटा घर से शख्स को नीचे गिराया

