VIDEO: बेगुसराय में हथियारों की नोक पर ज्वेलरी शॉप में डकैती, 4 बदमाशों ने लूट लिए गहने और कैश, CCTV फुटेज आया सामने

Robbery in a jewellery shop in Begusarai (Credit-@VistaarNews)

Begusarai News: बेगूसराय (Begusarai) के मंसूरचक थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक ज्वेलरी शॉप में हुई बड़ी लूट ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. गुरदासपुर चौक स्थित कामिनी ज्वेलर्स (Jewellery Shop) में दो बाइक सवार चार हथियारबंद बदमाश अचानक घुस आए. दुकान में घुसते ही उन्होंने माहौल ऐसा बनाया कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला और कुछ ही मिनटों के भीतर पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bihar: बेगुसराय में ज्वेलर के बेटे का अपहरण, 1 करोड़ की फिरौती की मांग

ज्वेलरी शॉप में डकैती

बेगूसराय के गुरदासपुर चौक पर स्थित कामिनी ज्वेलर्स में सोमवार शाम हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी लूट कर दी। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दुकानदार संजीत सोनी ने बताया कि शाम करीब 5 बजे दो बाइक पर चार बदमाश आए। इनमें से तीन लोग दुकान के अंदर घुस गए और एक बाहर खड़ा रहा। जो… pic.twitter.com/YCXc0Ec2j7 — Vistaar News (@VistaarNews) December 9, 2025

दुकानदार से मारपीट कर लूट को अंजाम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाश दुकान में प्रवेश करते ही आधा शटर (Shutter) गिरा दिया और दुकानदार संजीत सोनी पर हमला कर दिया. इसके बाद उन्होंने दुकान में रखे चांदी के आभूषण, सोने का हल्का नथिया (Nose Ring) और नकदी से भरा कैश बॉक्स (Cash Box) उठाकर बाहर भागने में देर नहीं की. पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि दुकानदार और आसपास के लोग संभल भी नहीं पाए.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष गोविंद कुमार पांडे पुलिस (Police) बल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया. ज्वेलरी शॉप में हुई इस लूट की खबर देखते ही देखते पूरे चौक पर भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग दहशत में नजर आए. दुकानदार के अनुसार लुटेरों ने इतनी जल्दी वारदात की कि नुकसान का पूरा अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है.

सीसीटीवी फुटेज से मिल रहे सुराग

तेघरा डीएसपी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों (CCTV Cameras) की फुटेज खंगाली जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है. वीडियो में चारों बदमाश स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और टीम लगातार क्षेत्र में छापेमारी कर रही है.