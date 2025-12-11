New Zealand vs West Indies, 2nd Test Match Day 2 Pitch Report And Weather Update: वेलिंगटन में वेस्टइंडीज के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम या नईजीलैंड के बल्लेबाज बिखेरेंगे जलवा, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Day 2 Pitch Report And Weather Update: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वेलिंगटन (Wellington) के बेसिन रिजर्व (Basin Reserve) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 9 ओवर में बिना विकेट गवाएं 24 रन बना लिए हैं. आज यानी 11 दिसंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा. न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मुकाबला (NZ vs WI 2nd Test 2025) शुरू होने जा रहा है, जहां सीरीज़ फिलहाल 0-0 की बराबरी पर है. पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने ऐतिहासिक ड्रॉ हासिल किया था, जिसमें शाई होप (140) और जस्टिन ग्रीव्स (202*) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पांचवें दिन न्यूजीलैंड को जीत से दूर रखा और पूरी टीम को ऑलआउट होने से बचाया. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 2nd T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवां के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज रहा शानदार और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 66 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम ने 75 ओवरों में 205 रन बनाकर सिमट गई. वेस्टइंडीज की तरफ से शाई होप ने सबसे ज्यादा 48 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शाई होप ने 80 गेंदों पर आठ चौके लगाए. शाई होप के अलावा जॉन कैंपबेल ने 44 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड को ब्लेयर टिकनर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से ब्लेयर टिकनर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. ब्लेयर टिकनर के अलावा माइकल राय ने तीन विकेट चटकाए.

इसके बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 9 ओवर में बिना विकेट गवाएं 24 रन बना लिए हैं. कप्तान टॉम लैथम नाबाद 7 रन और डेवोन कॉनवे नाबाद 16 रन बनाकर खेल रहे हैं. पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम अभी भी वेस्टइंडीज से 181 रन पीछे हैं.

न्यूजीलैंड की तरफ से अबतक डेवोन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 16 रनों की पारी खेली. डेवोन कॉनवे के अलावा टॉम लैथम ने 7 रन बटोरे. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम अभी एक भी सफलता हाथ नहीं लगी हैं. अब दूसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम जल्द से जल्द विकेट की तलाश करेगी और मैच में अपनी पकड़ बनाना चाहेगी.

बेसिन रिजर्व की पिच रिपोर्ट(Basin Reserve Pitch Report)

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 दिसंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा हैं. आज यानी 11 दिसंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे दिन बेसिन रिजर्व की पिच पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों और सीमर्स के लिए मददगार मानी जाती है, और इस मैच में भी यही देखने को मिल सकता है. पिच पर अच्छी घास छोड़ी जाने की उम्मीद है, जिससे नई गेंद के साथ शुरुआती ओवरों में जबरदस्त मूवमेंट और उछाल मिलेगा. पिछले 17 टेस्ट मैचों में यहां टॉस जीतने वाली टीम ने गेंदबाजी चुनी है, जो इस मैदान के ट्रेंड को साफ दर्शाता है. हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा और धूप खिलेगी, पिच थोड़ा सूख सकती है और तीसरे-चौथे दिन बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो सकती है. फिर भी, पहले सत्र में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा क्योंकि एक गलत शॉट भी उनके विकेट का कारण बन सकता है.

वेलिंगटन का मौसम रिपोर्ट(Wellington Weather Report)

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 दिसंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा हैं. आज यानी 11 दिसंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा. मैच के दूसरे दिन वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में मौसम काफी सर्द और साफ रहने की उम्मीद है. तापमान 13 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकता है. पूरे पांच दिनों के दौरान बारिश की संभावना बहुत कम (नगण्य) है, जिसका मतलब है कि दर्शकों को खेल का पूरा आनंद मिलेगा और ओवरों में कोई कटौती नहीं होगी. हालांकि, वेलिंगटन की मशहूर तेज हवाएं (25-30 किमी/घंटा तक) खिलाड़ियों को परेशान कर सकती हैं, खासकर फील्डिंग और गेंदबाजी के दौरान. सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ सकती है, इसलिए खिलाड़ियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी.

