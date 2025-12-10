India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार यानी 9 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कटक (Cuttack) के बाराबती स्टेडियम (Barabati Stadium) में खेला गया. पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 101 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं. कटक में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के पहले टी20 मुकाबले के बाद, जब कमेंटेटर टीम होटल लौट रहे थे. गावस्कर और उनके सहयोगी कमेंटेटर म्पुमेलेलो मबांगवा को ले जा रही कार को घेर लिया गया क्योंकि प्रशंसक तस्वीरें खींचना चाहते थे. मबांगवा इस स्थिति से चकित रह गए और उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया.

India Defeat South Africa by 101 Runs in 1st T20I 2025; Hardik Pandya, Bowlers Power Hosts to Dominant Victory.

Crowd Surround Car Carrying Commentators Sunil Gavaskar and Mpumelelo Mbangwa

