AR Rahman Birthday: संगीतकार ए.आर. रहमान के 59वें जन्मदिन पर लोगों का उमड़ा प्यार, चिरंजीवी और राम चरण समेत कई दिग्गजों ने दीं शुभकामनाएं

AR Rahman

AR Rahman Birthday: भारतीय संगीत जगत के दिग्गज और ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर मनोरंजन जगत और राजनीति की बड़ी हस्तियों ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ढेरों बधाइयां दी हैं. 'मोजार्ट ऑफ मद्रास' के नाम से मशहूर रहमान को उनके प्रशंसकों और सहयोगियों ने भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक 'सांस्कृतिक राजदूत' के रूप में याद किया.

मेगास्टार चिरंजीवी और राम चरण का खास संदेश

तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए रहमान के संगीत को "दुनिया के लिए एक कालातीत उपहार" बताया। उन्होंने लिखा, "प्रिय रहमान गारू, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! आपका संगीत हमेशा से हमारे दिलों को गहराई से छूता आया है. यह भी पढ़े: AR Rahman Wife Saira Banu: एआर रहमान की पत्नी सायरा बानो बोलीं- हम पति-पत्नी, मुझे ‘एक्स’ न कहें

Chiranjeevi Pens Heartfelt Birthday Wish for AR Rahman

Dear @arrahman garu, Wishing you a very happy birthday! 🎶 Your music has always been a timeless gift to the world, creating chartbusters that resonate deeply with all of us. 💐 Best wishes and may you continue to spread joy through your music for many more years. ✨ — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) January 6, 2026

Ram Charan Extends Birthday Wish for Music Maestro AR Rahman

Wishing @arrahman sir a very Happy Birthday ❤‍🔥 May this year bring you great health, happiness, and endless music.#ChikiriChikiri was just the beginning. Can’t thank you enough for the magic you’ve woven for #Peddi pic.twitter.com/e6TKV7qhZQ — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) January 6, 2026

वहीं, उनके बेटे और अभिनेता राम चरण ने इंस्टाग्राम पर रहमान को धन्यवाद दिया. उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) का जिक्र करते हुए लिखा, "आपके साथ काम करना किसी जादू से कम नहीं है। #ChikiriChikiri तो बस शुरुआत थी, आपने 'पेड्डी' के लिए जो संगीत बुना है, उसके लिए शुक्रिया.

फिल्म जगत की अन्य हस्तियों ने जताया आभार

बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने रहमान को एक 'कालातीत संगीत प्रतिभा' बताते हुए कहा कि उनकी रचनाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उनके संगीत के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण की सराहना की।

इसके अलावा, गायिका के.एस. चित्रा, रकुल प्रीत सिंह और संगीतकार एस. थमन ने भी रहमान को भारतीय सिनेमा के साउंडस्केप को बदलने वाला एक आइकन बताया। थमन ने कहा कि रहमान का शिल्प आने वाली कई पीढ़ियों के संगीतकारों को प्रभावित करता रहेगा।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दी बधाई

सिर्फ फिल्म जगत ही नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों से भी रहमान को शुभकामनाएं मिलीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने संगीतकार को राज्य का गौरव बताते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संगीत का मान बढ़ाया है।

मूनवॉक टीम के साथ मनाया जश्न

अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, ए.आर. रहमान ने अपनी आगामी फिल्म 'मूनवॉक' (Moonwalk) के ऑडियो लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया। इस फिल्म में वे प्रभु देवा के साथ नजर आएंगे. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच पर केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया और फिल्म के पांच गानों पर लाइव परफॉर्मेंस देकर 10,000 से अधिक प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.