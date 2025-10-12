APL के ब्रांड एंबेसडर राम चरण ने पीएम से की मुलाकात, बोले- उनका मार्गदर्शन तीरंदाजी की विरासत को मजबूत करेगा

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर : दुनिया की पहली पेशेवर तीरंदाजी लीग, आर्चरी प्रीमियर लीग (APL), दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आयोजकों ने इसके पहले सीजन की अपार सफलता का जश्न मनाया. दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता राम चरण (Ram Charan) एपीएल के ब्रांड एंबेसडर हैं. उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से पहले पीएम मोदी से मुलाकात की. इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं.

इन्हें शेयर करते हुए राम चरण ने लिखा, "अनिल कामिनेनी गारू के नेतृत्व में आयोजित दुनिया की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग की सफलता पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और खेलों के प्रति उनका जुनून हमें दुनिया भर में तीरंदाजी की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद करेगा. सभी एथलीट्स को बधाई—हमें उम्मीद है कि बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और भी कई खिलाड़ी इस अद्भुत खेल से जुड़ेंगे."

आर्चरी प्रीमियर लीग भारत का पहला फ्रेंचाइजी-आधारित तीरंदाजी टूर्नामेंट है, जिसे भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया. इसमें 6 टीमें शामिल हैं, पृथ्वीराज योद्धा, माइटी मराठा, काकतीय नाइट्स, राजपुताना रॉयल्स, चेरो आर्चर, और चोला चीफ्स. इन टीमों में कुल 36 भारतीय तीरंदाजों और 12 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगियों को शामिल किया गया है. राजपुताना रॉयल्स और माइटी मराठा के बीच पहले सीजन का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

इस लीग के पहले सीजन को सफलतापूर्वक फाइनल तक पहुंचाने के लिए इसका जश्न मनाया गया. इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें अभिनेता राम चरण, भारतीय तीरंदाजी संघ के कोषाध्यक्ष डॉ. जोरिस, भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा, तीरंदाजी प्रीमियर लीग के अध्यक्ष अनिल कामिनेनी और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा सहित कई प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजों ने भी शिरकत की.

इस दौरान एपीएल के ब्रांड एंबेसडर राम चरण ने कहा, "एपीएल एक सपना है जो सच हो रहा है. जब यह खत्म होगा, तो हमें इस उत्साह की याद आएगी. ओलंपियन और विश्व स्तरीय तीरंदाजों को एक साथ लाने वाला यह अनोखा प्रयास बहुत खास है. एपीएल ने तीरंदाजी को उभारने का तरीका मुझे याद दिलाता है कि कैसे विश्व सिनेमा ने 'आरआरआर' को दिल से अपनाया था. मैं इस विजन के लिए सभी लोगों और भारतीय तीरंदाजी संघ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. उम्मीद है कि यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि तीरंदाजी के लिए नया दौर शुरू करने का कदम है." इस दौरान आयोजकों ने यह उम्मीद भी जताई कि खेलों में तीरंदाजी हमारा मेन स्पोर्ट्स बने और ओलंपिक में आर्चरी में मेडल लेकर आएं.