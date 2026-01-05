Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, नूंह के पास अनियंत्रित होकर नीचे गिरी कार, बाल-बाल बचा परिवार; VIDEO

Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार, 5 जनवरी 2026 को एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के पांच सदस्य चमत्कारिक रूप से बच गए. नूंह जिले के पास एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पास के खुले मैदान में जा गिरी. इस पूरी घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार के फिसलने के बाद धूल का भारी गुबार उठता देखा जा सकता है.

स्थानीय युवकों ने दिखाई बहादुरी

हादसा होते ही आसपास मौजूद स्थानीय युवक तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके दरवाजे जाम हो गए थे। स्थानीय युवकों ने तुरंत हिम्मत दिखाई और कार के दरवाजे तोड़कर अंदर फंसे परिवार को बाहर निकाला. समय रहते मिली इस मदद के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई. यह भी पढ़े: Almora Bus Accident Video: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 की मौत; कई जख्मी

घायलों की स्थिति और वायरल वीडियो के दृश्य

5 Injured After Accident on Accident on Delhi-Mumbai Expressway (Disturbing Visuals)

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया, अंदर पूरा परिवार फंसा था। आसपास के युवकों ने हिम्मत दिखाई, दौड़कर पहुंचे और दरवाजे तोड़कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी सुरक्षित, बड़ा हादसा टल गया। pic.twitter.com/LK9lqTBGpN — The News Corner (@Thenewscorners) January 5, 2026

हादसे के बाद सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर के बगल में बैठी महिला तुरंत बाहर निकलती है और पीछे की सीट पर सवार परिवार के अन्य सदस्यों को चेक करती है। कार में सवार एक बुजुर्ग महिला मामूली रूप से चोटिल नजर आ रही हैं, वहीं एक छोटी बच्ची डर के कारण रोती हुई दिखाई दी। कार को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सुखद बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई.

क्या ड्राइवर को आ गई थी झपकी?

दुर्घटना के सटीक कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल वीडियो में एक अहम सुराग मिला है। वीडियो के बैकग्राउंड में कार सवार महिला को ड्राइवर से यह पूछते सुना जा सकता है कि "क्या आपको झपकी आ गई थी?" शुरुआती तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से वाहन पर से नियंत्रण खो गया और यह हादसा हुआ.

एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और सावधानी

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे अपनी उच्च गति सीमा के लिए जाना जाता है, जहाँ छोटी सी लापरवाही भी घातक साबित हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान 'हाइवे हिप्नोसिस' (लगातार गाड़ी चलाने से आने वाली सुस्ती) से बचने के लिए ड्राइवरों को नियमित अंतराल पर ब्रेक लेना चाहिए। फिलहाल, पुलिस इस घटना के कारणों की जांच कर रही है.