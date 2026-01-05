MEA Travel Advisory For Iran: विदेश मंत्रालय ने ईरान के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, भारतीय नागरिकों से गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने की अपील

MEA spokesperson Randhir Jaiswal | PTI

Travel Advisory For Iran: ईरान में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान की गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोमवार को इस संबंध में एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की. एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग पूरी सतर्कता बरतें, किसी भी तरह के प्रदर्शन या विरोध-प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहें और स्थानीय हालात पर लगातार नजर रखें। इसके साथ ही भारतीय दूतावास, तेहरान की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स से जारी सूचनाओं पर ध्यान देने की अपील की गई है.

विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो भारतीय नागरिक ईरान में रेजिडेंट वीजा पर रह रहे हैं, वे यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो तुरंत भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराएं.

गौरतलब है कि ईरान के कई शहरों में राष्ट्रीय मुद्रा रियाल के तेज़ी से गिरने के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं, जिनमें ईरान के कई प्रांतों में मौतों की खबरें भी सामने आई हैं.

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वहां की सरकार प्रदर्शनों को कुचलने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करती है, तो अमेरिका कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है। भारत समयानुसार सोमवार को, फ्लोरिडा के मार-ए-लागो से व्हाइट हाउस लौटते समय एयर फोर्स वन में ट्रंप से ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरों को लेकर सवाल किया गया था.

ट्रंप ने कहा, “हम इस पर नजर रखे हुए हैं.हम हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं।” उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ईरानी प्रशासन ने नागरिकों की हत्या शुरू की, तो अमेरिका की ओर से कड़ा कदम उठाया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिका की प्रतिक्रिया किस रूप में होगी और न ही किसी सैन्य या आर्थिक कार्रवाई की समयसीमा बताई.

ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अमेरिका ईरान के अंदर हो रहे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, “अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले किया है, तो अमेरिका की ओर से बहुत सख्त प्रतिक्रिया होगी.