Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के लिए परेड और बीटिंग रिट्रीट के टिकटों की बिक्री शुरू, पहले दिन ही बिक गए लगभग 3,000 टिकट

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर देशवासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार, 5 जनवरी से गणतंत्र दिवस परेड और 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है. पहले ही दिन ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध लगभग 3,000 टिकट चंद घंटों के भीतर ही बिक गए. रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, सुबह 9 बजे बिक्री शुरू होते ही 'आमंत्रण' पोर्टल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

पहले दिन की बिक्री के आंकड़े

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए निर्धारित 2,225 टिकटों का दैनिक कोटा 'हॉट केक' की तरह बिक गया। इसके अतिरिक्त, बीटिंग रिट्रीट और उसके रिहर्सल के लिए आवंटित 692 टिकट भी कुछ ही समय में समाप्त हो गए। यह बिक्री रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.aamantran.mod.gov.in) के माध्यम से की जा रही है. यह भी पढ़े: Republic Day Rehearsal 2026: गणतंत्र दिवस को लेकर जवानों में जोश, दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल जारी; देखें VIDEO

टिकटों की दरें

गणतंत्र दिवस परेड (26 जनवरी) के लिए टिकटों की कीमत ₹100 और ₹20 रखी गई है. वहीं, 28 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट की फुल-ड्रेस रिहर्सल के लिए टिकट ₹20 और 29 जनवरी को होने वाले मुख्य बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकट ₹100 में उपलब्ध हैं. ये टिकट प्रतिदिन सुबह 9 बजे से तब तक उपलब्ध रहेंगे जब तक उस दिन का कोटा समाप्त नहीं हो जाता.

ऑफलाइन काउंटरों की जानकारी

ऑनलाइन के अलावा, नागरिक दिल्ली में छह निर्धारित स्थानों पर बने बूथों से भी टिकट खरीद सकते हैं. इसके लिए मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट) दिखाना अनिवार्य होगा.

टिकट काउंटर इन स्थानों पर स्थित हैं:

सेना भवन (गेट नंबर 5 के पास)

शास्त्री भवन (गेट नंबर 3 के पास)

जंतर-मंतर (मुख्य द्वार के पास)

संसद भवन (रिसेप्शन)

राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी-ब्लॉक, गेट नंबर 3 और 4 के पास)

कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (गेट नंबर 8 के पास)

ये काउंटर 5 जनवरी से 14 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।

सुरक्षा निर्देश

रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो फोटो पहचान पत्र टिकट खरीदते समय उपयोग किया जाएगा, उसे ही कार्यक्रम के दिन साथ ले जाना अनिवार्य होगा। पिछले वर्ष (2025) में टिकटों की अभूतपूर्व मांग को देखते हुए, सरकार ने इस बार अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं.

समारोह से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट https://rashtraparv.mod.gov.in/ पर भी देखी जा सकती है.