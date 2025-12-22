Republic Day Rehearsal 2026: गणतंत्र दिवस को लेकर जवानों में जोश, दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल जारी; देखें VIDEO

(Photo Credits ANI)

Republic Day Rehearsal 2026: देशभर में अगले महीने 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. इसे लेकर पूरे देश में तैयारी चल रही है. इसी तैयारी के तहत राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जोर-शोर से जारी है. हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी से पहले परेड की तैयारियाँ कई चरणों में की जा रही हैं. ताकि गणतंत्र दिवस के दिन सभी सैन्य टुकड़ियाँ, झांकियाँ और मार्च पास्ट पूरी सटीकता और अनुशासन के साथ प्रस्तुत हों.

कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल जारी

सोशल मीडिया (X) पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना और पुलिस के जवान पूरी निष्ठा और जोश के साथ रिहर्सल कर रहे हैं. सुबह-सुबह की ठिठुरन भरी ठंड भी उनके उत्साह और अनुशासन को कम नहीं कर पा रही है. यह भी पढ़े: Winners of the Republic Day Parade Awards 2025: गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों और झांकियों के लिए रिजल्ट हुए घोषित, जानें कौन जीता?

देखें रिहर्सल का वीडियो

देशभर से परेड देखने आते हैं

रिहर्सल पूरी होने के बाद 26 जनवरी 2026 को देश की राजधानी में भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए देशभर से लोग पहुंचते हैं. इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी परेड में शामिल होते हैं.