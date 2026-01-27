Tina Dabi Republic Day Video: गणतंत्र दिवस पर सलामी की दिशा को लेकर चर्चा में आईं आईएएस टीना डाबी; वीडियो वायरल होने पर दी सफाई, कहा- 'मानवीय भूल थी'

IAS अधिकारी टीना डाबी (Photo Credits: X/@Viveksbarmeri)

Tina Dabi Republic Day Video: राजस्थान (Rajasthan) के बाड़मेर की जिला कलेक्टर (Barmer District Collector) और चर्चित आईएएस अधिकारी (Senior IAS officer) टीना डाबी (Tina Dabi) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका कोई प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि गणतंत्र दिवस 2026 (Republic Day) के अवसर पर ध्वजारोहण के दौरान हुई एक 'मानवीय चूक' है. सोमवार, 26 जनवरी को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समारोह का एक 30 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हुआ, जिसे लेकर इंटरनेट पर प्रोटोकॉल और मानवीय त्रुटि को लेकर बहस छिड़ गई है. यह भी पढ़ें: Republic Day Gift For Delhi: झुग्गी बस्तियों को बड़ी सौगात, 327 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टीना डाबी ने तय कार्यक्रम के अनुसार तिरंगा फहराया. ध्वजारोहण के तुरंत बाद, राष्ट्रगान शुरू होने पर उन्हें सलामी देनी थी. हालांकि, सलामी शुरू करते समय वे कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गईं और तिरंगे के बजाय विपरीत दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो गईं.

वहां तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने तुरंत इस ओर इशारा किया, जिसके बाद टीना डाबी ने तत्काल अपनी दिशा बदली और तिरंगे की ओर मुख करके प्रोटोकॉल के अनुसार सलामी पूरी की. हालांकि यह सुधार कुछ ही सेकंड में हो गया था, लेकिन किसी ने इस वाकये को कैमरे में कैद कर लिया जो बाद में एक्स (Twitter) और इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया.

वायरल वीडियो में टीना डाबी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कैमरे को सैल्यूट करती दिख रही हैं

आईएएस टीना डाबी का स्पष्टीकरण

सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं के बीच टीना डाबी ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से अनजाने में हुई एक मानवीय भूल थी. उन्होंने बताया कि उस समय उनके दोनों ओर बड़ी संख्या में कर्मचारी और स्टाफ खड़े थे, जिसकी वजह से क्षणिक भ्रम (Split-second confusion) पैदा हो गया.

उन्होंने कहा, ‘व्यस्त और कड़े आधिकारिक कार्यक्रम के बीच यह एक क्षणिक चूक थी, जिसे तुरंत मौके पर ही पहचान कर सुधार लिया गया था.’ प्रशासनिक हलकों में भी इसे एक सामान्य मानवीय त्रुटि मानकर खारिज कर दिया गया है.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस वीडियो ने नेटिजन्स को दो गुटों में बांट दिया है:

पृष्ठभूमि: एक चर्चित करियर

2016 बैच की आईएएस अधिकारी टीना डाबी 22 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय प्रथम रैंक (AIR 1) हासिल करने के बाद से ही सार्वजनिक जीवन में काफी सक्रिय रही हैं. वर्तमान में बाड़मेर की जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत टीना डाबी का यह मामला दर्शाता है कि डिजिटल युग में सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों का हर कदम कितनी कड़ी निगरानी में होता है.