Republic Day Gift For Delhi: झुग्गी बस्तियों को बड़ी सौगात, 327 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी

Photo : X

नई दिल्ली, 26 जनवरी: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों को बुलाया. इस अवसर पर उन्होंने झुग्गी बस्तियों में होने वाले बुनियादी विकास कार्यों की शुरुआत करवाई. इन बस्तियों के लिए करीब 327 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 144 करोड़ रुपए के कार्य अवार्ड भी कर दिए गए हैं. Who is Rekha Gupta: दिल्ली को मिल सकती है महिला मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे

मुख्यमंत्री ने झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर लंच किया और कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गी में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गीवासियों को केवल वोट बैंक की तरह देखा और उनके मन में डर बनाए रखा, जबकि मौजूदा सरकार उन्हें सम्मान और बेहतर सुविधाएं देना चाहती है.

विशेष बात यह रही कि इस समारोह में झुग्गी बस्तियों की अनेक महिला प्रतिनिधि भी शामिल हुईं. जिन योजनाओं को आज मंजूरी दी गई, उनमें जनसुविधा कॉम्प्लेक्स व झुग्गी-बस्तियों की गलियों के लिए पक्की सड़कों (सीसी पेवमेंट) का काम भी शामिल है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झुग्गीवासियों की समस्याओं और आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने उल्लेख किया कि जहां पिछली सरकार के मुख्यमंत्री करोड़ों के शीशमहलों में रहते थे, वहीं वर्तमान सरकार जनता के संघर्षों को अपना मानकर दिन-रात उनकी सेवा में समर्पित है.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली के विकास में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले श्रमिक भाई-बहनों का महत्वपूर्ण योगदान है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे. उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का समर्पित बजट आवंटित किया है, जिसके माध्यम से बुनियादी सुविधाओं, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों को तीव्र गति दी जा रही है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने सुनियोजित ढंग से झुग्गी क्षेत्रों में नालियों, सड़कों, शौचालयों, पार्कों और बस्ती विकास केंद्रों जैसे आवश्यक कार्यों को सुनिश्चित करने की विस्तृत योजना बनाई है ताकि झुग्गीवासियों को अमानवीय परिस्थितियों से बाहर निकाला जा सके. उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में लेते हुए तेजी से क्रियान्वित किया है. आज अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है. उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री आवास में झुग्गीवासियों के साथ भोजन कर और उन्हीं के हाथों से इन परियोजनाओं की शुरुआत कराना सरकार के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक रहा.

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि झुग्गी बस्तियों के कल्याण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं. झुग्गीवासियों के लिए पहले कभी अटल कैंटीन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य व पोषण जैसी समर्पित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, जो अब दिल्ली सरकार की ओर से सुनिश्चित की जा रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में अब भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र पर चलने के लिए दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है.