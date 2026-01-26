Republic Day 2026 Celebrations Live Streaming: देशभर में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम; घर बैठे कर्तव्य पथ से राष्ट्रीय ध्वज फहराने-भव्य परेड का यहां ऐसे देखें लाइव प्रसारण

India Republic Day 2026 Celebrations Live Streaming: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है. राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी. इस वर्ष का समारोह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बन रहे हैं.

इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड '150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम' (वंदे मातरम के 150 वर्ष) और 'आत्मनिर्भर भारत' की थीम पर आधारित है. समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. इसके बाद तिरंगा फहराया गया और स्वदेशी 105-mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई.

'नारी शक्ति' और ऐतिहासिक उपलब्धियां

परेड में इस बार 'नारी शक्ति' का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. कैप्टन हंसजा शर्मा, जो भारत की पहली महिला 'रुद्र' हेलीकॉप्टर पायलट हैं, सेना विमानन दल (Army Aviation Squadron) का नेतृत्व कर इतिहास रच रही हैं. वहीं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की ओर से असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला 140 पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं, जो अर्धसैनिक बल के इतिहास में एक मील का पत्थर है.

सैन्य शक्ति और 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक

भारतीय सेना ने अपनी तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करते हुए 'भैरव' लाइट कमांडो बटालियन को पहली बार सार्वजनिक रूप से पेश किया है. परेड का एक अन्य मुख्य आकर्षण 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित झांकी है, जो भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त ताकत और आतंकवाद के खिलाफ संकल्प को दर्शाती है. फ्लाईपास्ट में राफेल और सुखोई-30 जेट विमानों द्वारा बनाई गई 'सिंदूर' फॉर्मेशन आसमान में भारत के शौर्य की कहानी लिख रही है.

लाइव स्ट्रीमिंग: घर बैठे यहां देखें परेड

जो लोग परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर मौजूद नहीं हैं, उनके लिए सरकार ने व्यापक डिजिटल व्यवस्था की है:

दूरदर्शन (Doordarshan): सभी डीडी चैनलों पर सुबह 9:00 बजे से सीधा प्रसारण शुरू हो गया है.

यूट्यूब: दूरदर्शन नेशनल और पीआईबी (PIB) के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर मल्टी-एंगल व्यू के साथ लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है.

सोशल मीडिया: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर भी पल-पल की अपडेट दी जा रही है.

झांकियों में दिखी सांस्कृतिक विविधता

परेड के दौरान विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की कुल 30 झांकियां निकाली जा रही हैं. संस्कृति मंत्रालय की झांकी 'वंदे मातरम' के सफर को दिखा रही है, जबकि इसरो और डीआरडीओ की झांकियां भारत की वैज्ञानिक प्रगति और लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत को प्रदर्शित कर रही हैं. समारोह का समापन भव्य फ्लाईपास्ट के साथ होगा, जिसमें भारतीय वायु सेना के आधुनिक विमान अपनी कलाबाजी दिखाएंगे.