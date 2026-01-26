Indai Republic Day 2026: देश में गणतंत्र दिवस की धूम, PM मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित BJP के नेताओं ने दी बधाई

(Photo Credits ANI)

Indai Republic Day 2026: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा नेताओं ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई. भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे. विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर लिखा, "समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर सभी स्वाधीनता सेनानियों व मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने वाले संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं। आइए, मोदी जी के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों को और सशक्त बनाते हुए ‘विकसित भारत’ बनाने का संकल्प लें. यह भी पढ़े: Republic Day 2026 Celebrations Live Streaming: देशभर में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम; घर बैठे कर्तव्य पथ से राष्ट्रीय ध्वज फहराने-भव्य परेड का यहां ऐसे देखें लाइव प्रसारण

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा,"गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं! आज, हम उस संविधान में अपने विश्वास को फिर से पक्का करते हैं जो हमारे लोकतंत्र, एकता और राष्ट्रीय चरित्र को परिभाषित करता है। हम उन दूरदर्शी लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे गणतंत्र को आकार दिया और उन बहादुर बेटों और बेटियों को सलाम करते हैं जो साहस और बलिदान के साथ इसकी रक्षा करते हैं। आइए, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत बनाने के सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ें। जय हिन्द!"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, "इस राष्ट्रीय पर्व पर आइए हम महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का स्मरण करें और हमारे संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति कटिबद्ध रहने की प्रतिज्ञा करें।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 'एक्स' पोस्ट पर लिखा, "प्रदेश वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी का राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और विकास के प्रति समर्पण हमारे लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूत बनाता है। आइए, अपने अमर सेनानियों को स्मरण करने के साथ, संविधान के आदर्शों से प्रेरित होकर एक 'सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण हेतु संकल्पित हों। जय हिंद!"