New Zealand Women vs South Africa Women, 1st T20I Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच पहले टी20 में इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 1st T20I Key Players To Watch: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 15 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से शुरू होगा. न्यूजीलैंड महिला टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम भी शानदार फॉर्म में है और कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) कर रही हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लौरा वोलवार्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa, 1st T20I Preview: कल न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

हाल ही में न्यूजीलैंड महिला टीम ने जिम्बाब्वे महिला टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. ऐसे में इस मुकाबले में दोनों टीमों के कई स्टार खिलाड़ियों पर फैंस की खास नजर रहने वाली है.

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ W vs SA W T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है.

कुल मैच: 17

न्यूजीलैंड महिला की जीत: 12

दक्षिण अफ्रीका महिला की जीत: 4

टाई / नो रिजल्ट: 1

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह (Key Players To Watch)

अमेलिया केर: न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान और बेहतरीन ऑलराउंडर. वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं और घरेलू परिस्थितियों में उनका प्रदर्शन काफी प्रभावी रहता है.

सुज़ी बेट्स: न्यूजीलैंड महिला टीम की अनुभवी बल्लेबाज, जो टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. बड़े मैचों में उनका अनुभव टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा.

जेस केर: तेज गेंदबाज जेस केर नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखती हैं और पावरप्ले में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बना सकती हैं.

लौरा वोलवार्ट: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान और शानदार ओपनर. वह अपनी तकनीक और धैर्य के लिए जानी जाती हैं और टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकती हैं.

मारीज़ान कैप: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर. वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं और टीम की सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं.

नॉनकुलेलेको मलाबा: स्पिन गेंदबाज मलाबा मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ W vs SA W 1st T20I Playing Prediction)

न्यूजीलैंड महिला: अमेलिया केर (कप्तान), पॉली इंग्लिस (विकेटकीपर), सुज़ी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: लौरा वोलवार्ट (कप्तान), सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लूस, डेन वैन नीकरक, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलेलेको मलाबा, क्लो ट्रायन.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.