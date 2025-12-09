VIDEO: AIIMS भोपाल में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सिंगर मोहित चौहान स्टेज से लड़खड़ाकर गिरे, शो कुछ समय के लिए रोकना पड़ा

(Photo Credits Twitter)

Singer Mohit Chauhan News: मध्य प्रदेश के भोपाल AIIMS में रविवार (8 दिसंबर, 2025) देर रात चल रहे लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मोहित चौहान के साथ हादसा हो गया.वे गाने के दौरान स्टेज पर गा रहे थे, तभी अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े. राहत की बात यह है कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आईं, केवल मामूली चोटें आईं.

वीडयो सोशल मीडिया पर वायरल

यह घटना सोशल मीडिया पर वीडियो के रूप में भी वायरल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मोहित चौहान गाते हुए अचानक लड़खड़ाकर गिरते हैं और इसके बाद शो को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. घटना के बावजूद मोहित चौहान ने कुछ समय बाद गाना फिर से जारी किया. फैन्स और आयोजक थोड़ी देर के लिए परेशान हुए, लेकिन जल्दी ही माहौल सामान्य हो गया. यह भी पढ़े: Viral Video: ग्रैंड एंट्री के दौरान अजीब डांस मूव्स कर रहे थे दूल्हा और दुल्हन, स्टेज से गिरे धड़ाम से, देखें मजेदार वीडियो

सिंगर मोहित चौहान स्टेज से गिरे

फैन्स ने बताया कैसे गिरे

फैन्स के मुताबिक, मोहित चौहान ‘रॉकस्टार’ फिल्म के मशहूर गाने ‘नादान परिंदे…’ गा रहे थे. गाने के दौरान वे ऑडियंस के बीच स्टेज लाइट के पास गए, तभी गलती से उनका पैर लाइटिंग फिक्सचर से टकरा गया. इससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे स्टेज से गिर पड़े.