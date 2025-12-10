मुंबई (Mumbai) में शाम की रोजाना की सैर के दौरान लापता हुई एक बुज़ुर्ग महिला को उनके परिवार ने जीपीएस (GPS) की मदद से ढूंढ निकाला. 79 वर्षीय महिला को 3 दिसंबर को शिवड़ी में एक दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद राहगीरों ने तुरंत उन्हें KEM अस्पताल पहुंचाया. परिवार को इस दुर्घटना की जानकारी नहीं थी, और जब वह घर नहीं लौटीं तो उनकी चिंता बढ़ गई. तलाश के दौरान उन्होंने वह GPS-लगा हुआ नेकलेस चेक किया, जिसे उनके पोते ने उनकी सुरक्षा के लिए चुपचाप पहनाया था. ट्रैकर से मिली लोकेशन के आधार पर परिवार जल्द ही अस्पताल पहुंच गया. बाद में महिला को आगे के इलाज के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर की चोट का उपचार किया जा रहा है. समय पर मिली मेडिकल सहायता और GPS डिवाइस के कारण परिवार बुजुर्ग महिला को सुरक्षित ढूंढ सका. यह भी पढ़ें: 19-Minute Viral Video Sparks Police Warning: वायरल 19 मिनट वीडियो को लेकर पुलिस ने दी चेतावनी, कहा- AI जनरेटेड है; शेयर करने पर हो सकती है 7 साल की जेल

मुंबई में खोई बुज़ुर्ग महिला को नेकलेस में लगे GPS की मदद से परिवार ने खोजा

