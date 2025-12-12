Weather Update: उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, IMD ने जारी किया घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
Representational Image | PTI

Weather Update: देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड दस्तक दे चुकी है, और अब भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में 14 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है. वहीं, घने कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में वर्तमान में ठंडा और शुष्क मौसम है, जिसमें सुबह के समय कोहरा/धुंध और कुछ क्षेत्रों में शीतलहर का अलर्ट है.

IMD के अनुसार, 14 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह और शाम बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है. दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है. 12 दिसंबर से यूपी के मौसम में बदलाव शुरू होगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तथा पुरवा हवाओं के कारण रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन राहत की उम्मीद नहीं तराई के जिलों में कोहरा 15 दिसंबर की सुबह तक बना रहेगा.

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड

देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम तेजी से बदल रहा है. गुरुवार को इस सीजन पहली बार न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 12 से 14 दिसंबर के बीच अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. सुबह-शाम कोहरा, जबकि रात में धुंध छाई रहने की संभावना है. दिल्ली में मौसम का यह उतार-चढ़ाव अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है.

इन राज्यों में भी शीतलहर का कहर

IMD ने कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. महाराष्ट्र (मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ), पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर कर्नाटक. 14 दिसंबर तक इन इलाकों में सुबह-शाम तेज ठंड महसूस होगी.

आने वाले दिनों का तापमान पूर्वानुमान

IMD के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले दो दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है. देश के बाकी हिस्सों में अगले 7 दिनों तक रात का तापमान लगभग