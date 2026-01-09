Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के टिकटों की बुकिंग शुरू, जानें कीमतें और अन्य अहम जानकारी

Republic Day Parade 2026: भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. रक्षा मंत्रालय ने 26 जनवरी की परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की आधिकारिक बिक्री शुरू कर दी है। नागरिक 5 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक "आमंत्रण" पोर्टल और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्थापित ऑफलाइन काउंटरों से अपनी सीटें सुरक्षित कर सकते हैं। कर्तव्य पथ पर होने वाली इस भव्य परेड को देखने के लिए टिकटों का कोटा प्रतिदिन सुबह जारी किया जाता है.

ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें?

ऑनलाइन बुकिंग के लिए रक्षा मंत्रालय ने 'आमंत्रण' पोर्टल को केंद्रीयकृत माध्यम बनाया है। बुकिंग की प्रक्रिया नीचे दी गई है: यह भी पढ़े: Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के लिए परेड और बीटिंग रिट्रीट के टिकटों की बिक्री शुरू, पहले दिन ही बिक गए लगभग 3,000 टिकट

आधिकारिक वेबसाइट aamantran.mod.gov.in पर जाएं। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें। अपनी पसंद का ईवेंट चुनें (जैसे: गणतंत्र दिवस परेड या बीटिंग रिट्रीट)। अपना विवरण भरें और सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी (Aadhaar, Voter ID, आदि) अपलोड करें। ऑनलाइन भुगतान करें और अपना ई-टिकट डाउनलोड करें.

ऑफलाइन टिकट काउंटर और समय

यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो दिल्ली में 6 विशेष काउंटर बनाए गए हैं। ये काउंटर सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 बजे तक और दोपहर 2:00 से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे:

सेना भवन: गेट नंबर 5 के पास.

शास्त्री भवन: गेट नंबर 3 के पास.

जंतर-मंतर: मुख्य गेट के पास.

संसद भवन: रिसेप्शन क्षेत्र.

राजीव चौक मेट्रो स्टेशन: डी ब्लॉक, गेट नंबर 3 और 4 के पास.

कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन: गेट नंबर 8 के पास।

टिकटों की कीमतें और श्रेणियां

सरकार ने आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टिकटों की दरें काफी किफायती रखी हैं:

ईवेंट (Event) तारीख टिकट की कीमत गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी ₹20 और ₹100 बीटिंग रिट्रीट (रिहर्सल) 28 जनवरी ₹20 बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी ₹100

सुरक्षा निर्देश और जरूरी दिशा-निर्देश

सुरक्षा कारणों से कर्तव्य पथ और विजय चौक पर कड़े नियम लागू रहेंगे। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ मूल फोटो पहचान पत्र (Original Photo ID) जरूर ले जाएं, जिसका उपयोग टिकट बुकिंग के समय किया गया था।

कैमरा, डिजिटल घड़ी और पावर बैंक जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली की भीषण ठंड को देखते हुए मंत्रालय ने दर्शकों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर आने की भी सलाह दी है। सुरक्षा जांच के लिए समारोह शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है.