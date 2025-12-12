मुंबई, 12 दिसंबर: मुंबई (Mumbai) के गोरेगांव (Goregaon) वेस्ट में आवारा कुत्ते के हमले का वीडियो सामने आया है. जिसमें एक स्कूल सिक्योरिटी गार्ड कुत्ते के हमले से घायल हो गया. गार्ड को कंधे पर काफी चोट आई है. यह घटना 11 दिसंबर को सुबह करीब 9.40 बजे सिद्धार्थ नगर के आदर्श विद्यालय में हुई, जो वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि गार्ड स्कूल में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी एक कुत्ता आकर अचानक गार्ड के कंधे पर लटक जाता है. बहुत ही संघर्ष के बाद गार्ड कुत्ते को भगाता है. मुंबई में कुत्ते के हमलों का यह पहला मामला नहीं इसे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं. इस हमले के बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है. यह भी पढ़ें: Karnataka Rottweiler Attack: कर्नाटक के दावणगेरे में रॉटवाइलर के हमले से महिला की मौत, कुत्ते का मालिक गिरफ्तार

मुंबई के गोरेगांव में स्कूल में चौकीदार पर कुत्ते ने अचानक किया हमला

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)