Fact Check: क्या बीबीएल के मौजूदा के दौरान एलिस पेरी ने बाबर आज़म को किया प्रपोज? जानिए वायरल दावे की सच्चाई

Did Ellyse Perry Propose To Babar Azam During BBL 2025-26? हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की स्टार महिला क्रिकेटर एलिस पेरी ने बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम को प्रपोज किया. इस खबर ने क्रिकेट फैंस के बीच काफी हलचल मचा दी है. हालांकि, जब इस दावे की पड़ताल की गई, तो इसकी सच्चाई कुछ और ही निकली. Fact Check: बचपन में GTA खेलते हुए विराट कोहली की तस्वीर Real या Fake? पड़ताल में जानिए क्या है स्टार क्रिकेटर की वायरल फोटो की सच्चाई

सोशल मीडिया पर कैसे फैली अफवाह?

यह दावा सबसे पहले कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और रील्स के जरिए सामने आया, जिनमें एडिटेड तस्वीरों और भ्रामक कैप्शन का इस्तेमाल किया गया. कुछ यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में शेयर किया, लेकिन धीरे-धीरे इसे सच मानकर आगे बढ़ाया जाने लगा.

प्रपोज करने की फेक तस्वीर

Ellyse Perry proposing to Babar Azam on live TV crowd stunned, timelines shaken, fans in tears. Cricket really said: no boundaries, only plot twists 🏏 pic.twitter.com/styPmvNgWY — Ankit Malik (@ankitmalik22) January 8, 2026

एलिस पेरी और बाबर आजम की एआई-जनरेटेड फोटो

Ellyse Perry proposes to Babar Azam in BBL 😢😭 💔 What the hell ?? pic.twitter.com/IV3atH5CSi — Sharadh Shama Sharma ( Professor ) (@PyaraBetaa) January 8, 2026

फेक एआई फोटो के झांसे में आए यूजर

Ellyse Perry proposes to Babar Azam in BBL 😁😁😁😁😁😁….. pic.twitter.com/F0Vsf44LyJ — 🐅ராச.துரை ஆனந்தன் 🐅 (@thuosi) January 8, 2026

यूजर द्वारा शेयर की गई फर्जी बाबर आजम और एलिस पेरी की फोटो

क्या एलिस पेरी ने बाबर आजम को प्रपोज किया था?

नहीं, वायरल फोटो में दावा किया जा रहा है कि एलिस पेरी ने बाबर आजम को प्रपोज किया है, जो पूरी तरह से फर्जी है, जहां तस्वीर एआई द्वारा तैयार की गई है. एलिस पेरी वर्तमान में न्यूजीलैंड में हैं और महिला सुपर स्मैश 2025-26 में भाग ले रही हैं, जबकि आजम ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल 2025-26 में भाग ले रही हैं.

फैक्ट चेक में क्या सामने आया?

फैक्ट चेक में यह साफ हुआ कि एलिस पेरी द्वारा बाबर आज़म को प्रपोज करने की खबर पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है.

न तो एलिस पेरी और न ही बाबर आज़म ने इस तरह का कोई बयान दिया है.

बिग बैश लीग या किसी आधिकारिक क्रिकेट इवेंट के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई.

विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक स्रोतों में भी इस दावे की कोई पुष्टि नहीं मिलती.

दोनों खिलाड़ियों का असली फोकस

एलिस पेरी और बाबर आज़म दोनों ही अपने-अपने क्रिकेट करियर पर पूरी तरह फोकस किए हुए हैं. एलिस पेरी महिला क्रिकेट की सबसे सफल ऑलराउंडरों में से एक हैं, जबकि बाबर आज़म अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं.