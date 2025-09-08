Fact Check: बचपन में GTA खेलते हुए विराट कोहली की तस्वीर Real या Fake? पड़ताल में जानिए क्या है स्टार क्रिकेटर की वायरल फोटो की सच्चाई

Virat Kohli playing GTA (Photo credit: X @FCteamINDIA)

Virat Kohli Playing GTA in Childhood Photo Fact Check: विराट कोहली की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वे मैदान पर नहीं होते तब भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने रहते हैं. फैंस लगातार उनकी लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते रहते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह उनके बचपन की तस्वीर है, जिसमें वह टीवी सेट पर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (GTA) गेम खेलते नज़र आ रहे हैं. इस वायरल तस्वीर में एक छोटे विराट कोहली को टीवी के सामने बैठे दिखाया गया है, जिनके हाथ में गेमिंग कंट्रोलर है और वह पीछे की ओर देखते दिखाई देते हैं. सामने रखे टीवी पर GTA गेम का स्क्रीनशॉट दिखाया गया है. तस्वीर की पृष्ठभूमि में दीवारें जर्जर दिख रही हैं और जिस टेबल पर सोनी का टीवी रखा है, वह भी बहुत नया नहीं लगता हैं. एमएस धोनी की बड़ी स्क्रीन पर एंट्री? आर. माधवन संग वासन बाला की फिल्म 'द चेज़' के टीज़र में दिखे कैप्टेन कूल, मचा हलचल

सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि यह भारतीय क्रिकेट स्टार की दुर्लभ तस्वीर है. किसी ने इसे "सुंदर सुनहरी यादें" कहा, तो किसी ने बचपन की झलक बताई. लेकिन सवाल यही है कि क्या यह तस्वीर वाकई असली है या एडिटेड नकली फोटो है? इस दावे की सच्चाई सामने लाना ज़रूरी हो गया है.

बचपन में GTA खेलते हुए विराट कोहली की तस्वीर Real या Fake?

पड़ताल में जानिए क्या है स्टार क्रिकेटर की वायरल फोटो की सच्चाई

विराट कोहली की बचपन में GTA (ग्रैंड थेफ्ट ऑटो) खेलते हुए वायरल हुई तस्वीर असली नहीं है, बल्कि यह नकली है. दरअसल, यह तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से बनाई गई है. भले ही इस तस्वीर में दिखने वाला बच्चा विराट कोहली से काफ़ी मिलता-जुलता नज़र आता है, लेकिन आजकल उपलब्ध एआई टूल्स से ऐसी तस्वीरें आसानी से बनाई जा सकती हैं और इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाती हैं. यही वजह है कि इस वायरल तस्वीर की कोई प्रामाणिकता साबित नहीं होती हैं. न तो विराट कोहली और न ही उनके परिवार या करीबी लोगों ने इस तस्वीर को कभी सोशल मीडिया पर साझा किया है. इसकी कोई विश्वसनीय पुष्टि भी नहीं हुई है, जिससे साफ है कि यह फेक इमेज है. विराट कोहली की लोकप्रियता को देखते हुए इस तरह की भ्रामक सामग्री सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती है.

इस वायरल तस्वीर में एक और अहम पहलू कंट्रोलर से जुड़ा है. अगर मान भी लिया जाए कि यह तस्वीर 1990 के दशक के आखिर या 2000 के शुरुआती सालों की है, तो उस समय इस तरह का कंट्रोलर भारत में उपलब्ध ही नहीं था. तस्वीर में दिखने वाला कंट्रोलर गूगल पर सर्च करने पर सोनी का ड्यूलशॉक 3 कंट्रोलर जैसा लगता है, जिसे भारत में 2007 के आखिर या 2008 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. इसके अलावा, तस्वीर में दिख रहा टीवी भी उस समय के वीडियो गेम्स की क्वालिटी से मेल नहीं खाता हैं. उस दौर में इस तरह के ग्राफिक्स संभव नहीं थे. GTA को CRT (कैथोड-रे ट्यूब) टीवी पर खेलने के लिए HDMI से AV कन्वर्टर की आवश्यकता होती है, जबकि वायरल तस्वीर में केवल एक ही केबल जुड़ी हुई दिखाई देती है, जो टीवी से कनेक्ट है. साथ ही, GTA गेम भले ही 1997 में लॉन्च हुआ था, लेकिन उस समय भारत में यह उपलब्ध नहीं था. इस लिहाज से भी यह दावा कि विराट कोहली बचपन में GTA खेल रहे थे, पूरी तरह फर्जी साबित होता है.

वहीं, क्रिकेट की बात करें तो इस साल की शुरुआत में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था. 36 साल की उम्र में भी वह दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं. हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कुछ समय से औसत रहा, लेकिन बहुत से विशेषज्ञों का मानना था कि वह अभी कम से कम दो साल और खेल सकते थे। कोहली इससे पहले टी20आई क्रिकेट से भी संन्यास ले चुके हैं. उम्मीद है कि वह अक्टूबर 2025 में भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज़ में एक्शन में नज़र आएंगे.