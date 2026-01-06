Microsoft Layoffs 2026: माइक्रोसॉफ्ट में फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी? जनवरी में हजारों कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी

माइक्रोसॉफ्ट (Photo Credits: File Image)

रेडमंड/मुंबई: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते चलन ने जहां किसी की काम को बेहद आसान बना दिया है तो वहीं इसकी वजह से लोगों की नौकरियों पर भी खतरा मंडराने लगा है. इसी कड़ी में दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) में साल 2026 की शुरुआत बड़े बदलावों के साथ हो रही है. उद्योग जगत के जानकारों और आंतरिक रिपोर्ट्स के अनुसार, सत्य नडेला के नेतृत्व वाली यह कंपनी जनवरी महीने के दौरान कर्मचारियों की एक नई और बड़ी छंटनी (Layoff) कर सकती है. साल 2025 में लगभग 15,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद, अब कंपनी अपने कॉर्पोरेट ढांचे को 'फ्लैट' करने और एआई-आधारित भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. यह भी पढ़ें: Microsoft Layoffs: माइक्रोसॉफ्ट में होगी छंटनी, 9000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

एआई (AI) और पुनर्गठन है मुख्य कारण

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने पहले ही संकेत दिया था कि एआई की रेस में कंपनी का विशाल आकार (2.20 लाख से अधिक कर्मचारी) कभी-कभी बाधा बन सकता है. कंपनी अब ब्यूरोक्रेसी की परतों को कम कर तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है. दिसंबर 2025 में नडेला ने कहा था कि साल 2026 उनके लिए व्यावहारिक एआई परिनियोजन (Deployment) और डेटा सेंटर्स में बड़े पूंजी निवेश का साल होगा.

कौन से विभाग हैं सबसे ज्यादा खतरे में?

अनुमान जताया जा रहा है कि 2026 की यह छंटनी 2025 के मुकाबले काफी बड़ी हो सकती है. वैश्विक वर्कफोर्स के 3 से 10 प्रतिशत हिस्से पर तलवार लटक रही है. यदि अनुमान सही साबित होते हैं, तो 11,000 से 22,000 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं.

प्रभावित विभाग: एज़्योर क्लाउड ऑपरेशंस (Azure Cloud), गेमिंग (Xbox), और ग्लोबल सेल्स डिवीजन सबसे अधिक संवेदनशील माने जा रहे हैं.

एआई टूल्स का असर: 'को-पायलट' जैसे एआई टूल्स के बढ़ते उपयोग और ऑटोमेशन ने कई पारंपरिक भूमिकाओं की जरूरत को कम कर दिया है.

'रिटर्न टू ऑफिस' और 'सॉफ्ट लेऑफ' की चिंता

छंटनी की खबरों के बीच कंपनी की नई 'रिटर्न टू ऑफिस' (RTO) पॉलिसी को लेकर भी कर्मचारियों में असंतोष है. 23 फरवरी 2026 से प्रभावी होने वाले इस नियम के तहत कार्यालय के 50 मील के दायरे में रहने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन ऑफिस आना अनिवार्य होगा. कई विशेषज्ञ इसे 'सॉफ्ट लेऑफ' का जरिया मान रहे हैं, ताकि लोग खुद ही इस्तीफा दे दें और कंपनी को औपचारिक विच्छेद पैकेज (Severance pay) न देना पड़े. यह भी पढ़ें: Microsoft Layoffs: मुनाफे के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट में छंटनी क्यों? CEO सत्या नडेला ने कर्मचारियों को मेमो में बताई वजह

बदलती प्राथमिकताएं: मानव बनाम ऑटोमेशन

माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम उसकी पुरानी छवि से अलग है. महामारी के दौरान कंपनी अपनी लचीली नीतियों (Remote Work) के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वह अधिक केंद्रीकृत और स्वायत्त प्रणालियों (Autonomous Systems) की ओर बढ़ रही है.

विभाग जोखिम का स्तर कारण Azure Cloud उच्च ऑटोमेशन और पुनर्गठन Xbox/Gaming उच्च राजस्व लक्ष्यों में कमी Sales मध्यम एआई टूल्स द्वारा सहायता Gen-AI Engineering कम कंपनी का मुख्य फोकस और निवेश

भले ही कंपनी का तिमाही शुद्ध लाभ लगभग 30,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा हो, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कंपनी मानव-प्रधान ढांचे के बजाय स्वचालित प्रणालियों पर बड़ा दांव लगा रही है.