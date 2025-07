Microsoft Layoffs: मुनाफे के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट में छंटनी क्यों? CEO सत्या नडेला ने कर्मचारियों को मेमो में बताई वजह

मुंबई, 25 जुलाई: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला (Satya Nadella) ने गुरुवार को कर्मचारियों को एक नोट भेजकर बताया कि कंपनी ने भारी मुनाफा कमाते हुए और एआई पर अरबों खर्च करते हुए हजारों नौकरियों में कटौती क्यों की है. नडेला ने लिखा, "ऐसे उद्योग में सफलता की यही पहेली है जिसका कोई फ़्रैंचाइज़ी वैल्यू नहीं है. ग्रोथ डायरेक्ट नहीं होती. यह गतिशील होती है, कभी-कभी असंगत और हमेशा मांगों से भरी होती है. लेकिन यह हमारे लिए एक नया अवसर भी है कि हम इसे आकार दें, लीड करें और पहले से कहीं ज़्यादा प्रभाव डालें."माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल कहा है कि वह लगभग 15,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा और कमज़ोर परफॉर्मेंस देने वाले लगभग 2,000 अतिरिक्त कर्मचारियों की भी छंटनी करेगा. यह भी पढ़ें: Meta's Mind Reading Wristband: बस सोचो और काम करेगा डिवाइस, जानें क्या है मेटा का माइंड रीडिंग रिस्टबैंड

इस बीच, कंपनी की शुद्ध आय पिछली तीन वित्तीय तिमाहियों में लगभग 75 अरब डॉलर रही है. माइक्रोसॉफ्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर 80 अरब डॉलर भी खर्च कर रहा है. इस साल कंपनी के शेयर में 21% की बढ़ोतरी हुई है और जुलाई की शुरुआत में इसने रिकॉर्ड स्तर छुआ था. नडेला ने स्वीकार किया कि उन्होंने "इस समय की अनिश्चितता और असंगति" को "अनिश्चितता" कहा है.

"This is the enigma of success in an industry that has no franchise value. Progress isn’t linear. It’s dynamic, sometimes dissonant, and always demanding."

