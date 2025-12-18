Google Pay Flex Axis Bank Credit Card: UPI पेमेंट पर मिलेगा इंसटैंट रिवॉर्ड, जानें फीचर्स और आवेदन का तरीका

डिजिटल भुगतान को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से, दिग्गज टेक कंपनी Google Pay और Axis Bank ने भारत में एक नया डिजिटल क्रेडिट कार्ड 'Flex' लॉन्च किया है. 17 दिसंबर 2025 को घोषित यह कार्ड विशेष रूप से उन भारतीय ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपनी दैनिक खरीदारी के लिए UPI का अधिक उपयोग करते हैं. यह कार्ड RuPay नेटवर्क पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि इसे सीधे UPI से लिंक करके किसी भी स्टोर के QR कोड पर पेमेंट किया जा सकेगा.

UPI और क्रेडिट का संगम

Flex क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से डिजिटल है और गूगल पे ऐप के भीतर ही सक्रिय रहता है. ग्राहक इसे अपने UPI आईडी से लिंक कर सकते हैं, जिससे छोटे से छोटे भुगतान के लिए भी बैंक बैलेंस के बजाय क्रेडिट लाइन का उपयोग करना संभव होगा. यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड और UPI की सुविधा एक साथ चाहते हैं.

इंसटैंट रिवॉर्ड्स और 'Stars' सिस्टम

गूगल पे ने इस कार्ड के साथ एक अनोखा रिवॉर्ड सिस्टम पेश किया है जिसे 'Stars' नाम दिया गया है.

1 Star = ₹1: हर ट्रांजेक्शन पर मिलने वाले 1 स्टार की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होगी.

तत्काल लाभ: पारंपरिक क्रेडिट कार्ड के विपरीत, यहाँ रिवॉर्ड्स के लिए महीने के अंत तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा; स्टार्स को किसी भी भविष्य के पेमेंट में तुरंत रिडीम (Redeem) किया जा सकता है.

वेलकम ऑफर: कार्ड एक्टिवेट करने पर ग्राहकों को ₹250 का गिफ्ट कार्ड और 250 स्टार्स जैसे शुरुआती लाभ भी मिल रहे हैं.

प्रमुख फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटी

डिजिटल ऑनबोर्डिंग: कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस है। योग्य यूजर्स गूगल पे ऐप के माध्यम से मिनटों में वर्चुअल कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

EMI विकल्प: यदि कोई ट्रांजेक्शन ₹2,500 से अधिक का है, तो उसे ऐप के भीतर ही आसान ईएमआई (EMI) में बदला जा सकता है.

इन-ऐप कंट्रोल: यूजर सीधे ऐप से ही अपना पिन रीसेट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं या कार्ड को ब्लॉक/अनब्लॉक कर सकते हैं.

'पॉकेट मनी' और अन्य अपडेट्स

क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ गूगल पे ने 'Pocket Money' फीचर भी पेश किया है। यह माता-पिता को अपने बच्चों के खर्चों पर नज़र रखने और ₹15,000 तक की मासिक सीमा निर्धारित करने की सुविधा देता है. यह फीचर 'UPI Circle' फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिससे बच्चों को वित्तीय जिम्मेदारी सिखाई जा सकती है.