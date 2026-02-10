UPI सर्वर ठप? Google Pay, PhonePe और Paytm यूजर्स ने की पेमेंट फेल होने की शिकायत, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
UPI (Photo Credits: Wikimedia Commons)

नई दिल्ली: भारत का सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट गेटवे (Digital Payment Gateway)  'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (Unified Payments Interface) (UPI) मंगलवार शाम अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया. देश भर के हजारों यूजर्स ने सोशल मीडिया (Social Media)  प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर शिकायत दर्ज की है कि वे पैसे भेजने, मर्चेंट पेमेंट करने या QR कोड स्कैन करने में असमर्थ हैं. यह व्यवधान किसी एक ऐप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजैक्शन फेल होने की खबरें सामने आई हैं. यह भी पढ़ें: UPI Transaction: यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं; आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा

सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़

शाम ढलते ही सोशल मीडिया पर 'UPI Down' ट्रेंड करने लगा. नेटिजन्स ने अपने ऐप्स के स्क्रीनशॉट साझा किए, जिनमें ‘सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध नहीं है’ या ‘बैंक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा’ जैसे एरर मैसेज दिखाई दे रहे थे.

एक यूजर ने X पर लिखा, ‘UPI काम नहीं कर रहा है – मैंने तीन अलग-अलग बैंकों के जरिए कोशिश की, लेकिन हर बार भुगतान विफल हो रहा है.’ वहीं कई अन्य लोगों ने पूछा कि क्या यह समस्या केवल उनके साथ है या पूरा सर्वर ही डाउन हो गया है. यह भी पढ़ें: अब UPI से फेस या फिंगरप्रिंट से होगी पेमेंट, नहीं डालना पड़ेगा पिन- जानें कैसे करेगा काम

सभी UPI सेवाएं बंद, नेटिजन ने कहा

UPI अभी डाउन है, यह निराशाजनक है: X यूजर

UPI डाउन, ट्रांज़ैक्शन फेल हो रहे हैं

X यूजर्स ने शिकायत की, 'क्या UPI सर्वर डाउन हैं?'

प्रमुख बैंकों के सर्वर में भी समस्या

रिपोर्ट्स के अनुसार, केवल पेमेंट ऐप्स ही नहीं, बल्कि कई बड़े सरकारी और निजी बैंकों के सर्वर में भी देरी देखी गई है. यूजर्स का कहना है कि पिन डालने के बाद ट्रांजैक्शन काफी देर तक 'प्रोसेसिंग' मोड पर रहता है और अंत में फेल हो जाता है. दुकानदारों और ग्राहकों, दोनों को इस तकनीकी खराबी के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर शाम के पीक समय में जब डिजिटल लेनदेन की संख्या सबसे अधिक होती है.

NPCI का क्या है रुख?

UPI का संचालन करने वाली संस्था 'नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' (NPCI) की ओर से अभी तक पूर्ण आउटेज (Outage) की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. हालांकि, तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी प्रमुख बैंक के सर्वर में खराबी या इंटरनल अपडेट के कारण यह समस्या उत्पन्न हो सकती है.

अतीत में भी जब भी ऐसी समस्या आई है, NPCI ने उसे 'तकनीकी रखरखाव' का हिस्सा बताया है. फिलहाल, अधिकारियों की ओर से स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

ग्राहकों के लिए सलाह

जब तक UPI सेवाएं पूरी तरह बहाल नहीं हो जातीं, विशेषज्ञों ने यूजर्स को कुछ वैकल्पिक तरीके अपनाने की सलाह दी है:

  • नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग: बड़े ट्रांजैक्शन के लिए IMPS या NEFT का उपयोग करें.

  • डेबिट/क्रेडिट कार्ड: दुकानों पर कार्ड पेमेंट का विकल्प चुनें.

  • नकद भुगतान: छोटे खर्चों के लिए फिलहाल कैश का इस्तेमाल करना सुरक्षित है.