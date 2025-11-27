BHIM UPI: वरिष्ठ नागरिक 15000 रुपये तक कैसे भेज सकते हैं? जानें आसान तरीका

UPI Circle Full Delegation

Bhim UPI: एनपीसीआई (NPCI) की सहायक कंपनी एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (NBSL) ने भीम ऐप पर नया और बेहद उपयोगी फीचर यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन (UPI Circle Full Delegation) लॉन्च किया है. यह खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों, छोटे व्यापारियों और डिजिटल भुगतान में कम अनुभवी लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा. इस फीचर के तहत कोई भी प्राइमरी यूजर (Primary User) अपने भरोसेमंद परिवार सदस्य, बच्चे या कर्मचारी को अपने बैंक अकाउंट से छोटे भुगतान करने की पूरी अनुमति दे सकता है. इसके लिए हर महीने 15,000 रुपये तक की लिमिट तय की गई है, ताकि छोटे खर्च आसानी और सुरक्षित तरीके से किए जा सकें.

कैसे मदद करेगा यह फीचर?

डिजिटल भुगतान करते समय बुजुर्गों को अक्सर पिन (PIN) याद रखने, गलत पेमेंट होने या तकनीकी दिक्कत का डर बना रहता है. अब एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड के नए फीचर की मदद से यह परेशानी काफी कम हो जाएगी. भरोसेमंद परिवार सदस्य बुजुर्गों के लिए सुरक्षित खर्च लिमिट सेट कर सकेंगे, और बुजुर्ग बिना पिन याद रखे छोटे भुगतान आराम से कर पाएंगे. साथ ही प्राइमरी यूजर हर लेन-देन को रीयल-टाइम में मॉनिटर कर सकेगा. एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड का कहना है, कि यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और आसान तरीके से डिजिटल दुनिया से जोड़ने में मदद करेगी.

क्या है यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन?

भीम ऐप (Version 4.0.10) में जोड़ा गया यह नया फीचर प्राथमिक उपयोगकर्ता को यह सुविधा देता है कि वह किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी ओर से छोटे भुगतान करने का पूरा अधिकार दे सके. इसके तहत सभी सीमाएं और नियंत्रण प्राथमिक उपयोगकर्ता के हाथ में रहते हैं - जैसे मासिक खर्च सीमा (15,000 रुपये तक), अवधि (1 महीने से 5 साल तक) और कौन-सा बैंक अकाउंट इस्तेमाल होगा. हर भुगतान पर पूरी पारदर्शिता और ट्रैकिंग मिलती है. आमतौर पर यूपीआई में हर ट्रांजैक्शन की मंजूरी देनी होती है, लेकिन यूपीआई सर्कल फुल डेलीगेशन फीचर इस प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सीमित राशि के भीतर भुगतान की पूरी अनुमति देता है.

कहाँ उपयोगी होगा यह फीचर?

यह फीचर कई तरह के उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद फायदेमंद है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवार छोटे खर्चों - जैसे दवाइयाँ, किराना या बिल—का भुगतान करने की सुरक्षित अनुमति दे सकता है. बच्चों और छात्रों के लिए माता-पिता मासिक खर्च की लिमिट तय कर सकते हैं. छोटे व्यवसायों में मालिक कर्मचारियों को ईंधन, टोल या अन्य छोटे ऑपरेशनल खर्चों के लिए भुगतान की सुविधा दे सकते हैं. वहीं डिजिटल रूप से कम अनुभवी उपयोगकर्ताओं को भी परिवार या सहायक सुरक्षित खर्च अधिकार देकर आसानी से डिजिटल पेमेंट से जोड़ा जा सकता है.

कैसे इस्तेमाल करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

प्राइमरी यूजर (जो अधिकार देता है):

सबसे पहले भीम ऐप (Version 4.0.10) खोलें.

अब ‘UPI Circle’ सेक्शन में जाएं.

इसके बाद ‘Invite to Circle’ पर क्लिक करें.

सेकेंडरी यूजर का मोबाइल नंबर/ यूपीआई आईडी डालें.

अब ‘Full Delegation with Monthly Limit’ चुनें.

संबंध चुनें – माता-पिता/बच्चा/कर्मचारी.

आधार आदि से वेरिफाई करें.

मासिक लिमिट सेट करें (15,000 रुपये तक)

वैधता चुनें (1 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बीच में)

यूपीआई पिन डालकर अनुमति दें.

सेकेंडरी यूजर (जो भुगतान करेगा):

सबसे पहले भीम ऐप पर निमंत्रण स्वीकार करें.

सुरक्षा हेतु थोड़े समय बाद अधिकार एक्टिव हो जाएगा.

अब आप क्यूआर कोड स्कैन करें या यूपीआई पेमेंट करें.

निर्धारित लिमिट के भीतर स्वतंत्रतापूर्वक भुगतान की सुविधा आपको अब मिल जाएगी.

फीचर क्यों है खास?

यह नया फीचर भारतीय परिवारों और छोटे व्यवसायों की असली कार्य-प्रणाली को दर्शाता है, जहाँ विश्वास, नियंत्रण और सुविधा सबसे अहम होते हैं. अब बुजुर्ग, बच्चे या दुकान के कर्मचारी भी आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे, जबकि प्राइमरी यूजर को हर ट्रांजैक्शन की पूरी निगरानी और सुरक्षा मिलती रहेगी.