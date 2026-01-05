Kritika Kamra New Year 2026: जैसलमेर की वादियों में कृतिका कामरा ने बॉयफ्रेंड गौरव कपूर संग मनाया नया साल; शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

कृतिका कामरा (Photo Credits: Instagram)

जैसलमेर: लोकप्रिय अभिनेत्री कृतिका कामरा(Kritika Kamra) ने नए साल 2026 (New Year 2026) की शुरुआत बेहद शानदार और रोमांटिक अंदाज में की है. कृतिका ने राजस्थान (Rajasthan) के ऐतिहासिक शहर जैसलमेर (Jaisalmer) में अपने कथित बॉयफ्रेंड और मशहूर क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर के साथ साल का स्वागत किया. अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर इस ट्रिप की कई कैंडिड और खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

कृतिका ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए प्रशंसकों को अपनी निजी लाइफ की एक झलक दिखाई. इन तस्वीरों में कृतिका और गौरव एक-दूसरे के साथ काफी सहज और खुश नजर आ रहे हैं. रेगिस्तान की सुनहरी रेत और खूबसूरत नजारों के बीच इस कपल ने सुकून भरे पल बिताए। अपनी पोस्ट को कैप्शन देते हुए कृतिका ने लिखा, ‘Fell into ‘26 nicely" (2026 में अच्छी तरह प्रवेश किया).’ यह भी पढ़ें: ‘एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर’: Kirti Kulhari ने Rajeev Siddhartha संग रिश्ते की पुष्टि की, न्यू ईयर 2026 वीडियो के साथ किया इंस्टा पर ऑफिशियल (Watch)

2026 में प्यार भरी एंट्री, करीबी दोस्तों का मिला साथ

यह सेलिब्रेशन केवल इस कपल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके साथ इंडस्ट्री के कुछ खास दोस्त भी शामिल थे. तस्वीरों में अभिनेत्री सागरिका घटगे, जहीर खान, विद्या मालवडे और अन्या सिंह जैसे सितारे भी मस्ती करते हुए नजर आए. इस ग्रुप ने जैसलमेर के रिजॉर्ट में साथ मिलकर डिनर किया और नए साल का जश्न मनाया.

कृतिका कामरा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट - देखें पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by Kritika Kamra (@kkamra)

प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं

जैसे ही कृतिका ने ये तस्वीरें पोस्ट कीं, उनके चाहने वालों ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार कर दी. कई फैंस ने उनके रिलेशनशिप के आधिकारिक होने (Instagram Official) पर खुशी जताई. एक यूजर ने लिखा, ‘मैं बहुत खुश हूं कि उन्हें अपना प्यार मिल गया,’ वहीं एक अन्य प्रशंसक ने कमेंट किया, ‘क्या लाजवाब तस्वीरें हैं! कृतिका, आपकी यह मुस्कान 2026 भर बनी रहे.’

रिश्ते की खबरों पर लगी मुहर

बीते साल 2025 के अंत में कृतिका और गौरव की एक ब्रेकफास्ट डेट की तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं, जिसे फैंस ने उनके रिश्ते का 'सॉफ्ट लॉन्च' माना था. अब जैसलमेर में साथ बिताया गया यह क्वालिटी टाइम उनके रिश्ते की गंभीरता को और पुख्ता करता है. गौरव कपूर, जो 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' जैसे शोज के लिए जाने जाते हैं, और टीवी से लेकर ओटीटी तक अपनी पहचान बना चुकीं कृतिका कामरा की इस जोड़ी को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.