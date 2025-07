Priyanka Chopra Beach Look: प्रियंका चोपड़ा ने बिकिनी में शेयर की तस्वीरें, बेटी मालती और पति निक जोनस के साथ मना रहीं छुट्टियां (View Pics)

Priyanka Chopra (Photo Credits: Instagram)

Priyanka Chopra Beach Look: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग और स्टाइल का जलवा बिखेरने वाली प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह बनी है उनका बिकिनी लुक और शानदार वेकेशन. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बीच वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वह स्ट्राइप्ड बिकिनी में पोज देती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने बर्थडे पर मिले प्यार और शुभकामनाओं के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है. प्रियंका ने कैप्शन में लिखा – "Winning at life. Grateful. Thank you all for the birthday wishes, messages and calls. My heart is full." इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि वह फैमिली टाइम को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं.

इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूज़र ने लिखा – “Malti running in the Bg ❤️”, जबकि कई लोगों ने प्रियंका की फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज की जमकर तारीफ की. अभिनेत्री की ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उन्हें 'क्वीन ऑफ बीच' कह रहे हैं.

देखें प्रियंका चोपड़ा का वेकेशन लुक:

प्रियंका चोपड़ा का यह बोल्ड अवतार यह साबित करता है कि वह न सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, बल्कि स्टाइल और कॉन्फिडेंस में भी किसी से कम नहीं. बिकिनी में उनका यह लुक फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.इन तस्वीरों के अलावा यूज़र्स की नजर उनकी बेटी मालती पर भी पड़ी, जो बैकग्राउंड में खेलती हुई नजर आई. प्रियंका के इस फैमिली वेकेशन को देखकर कहा जा सकता है कि वह प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बेहतरीन तरीके से बैलेंस कर रही हैं.

प्रियंका के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह आने वाले समय में कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं. लेकिन फिलहाल वह अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं और सोशल मीडिया पर अपनी झलकियों से फैंस को खुश कर रही हैं.