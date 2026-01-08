धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: रणवीर सिंह की फिल्म ने रचा इतिहास, बनी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म

Dhurandhar (Photo Credit: X)

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह स्टारर जासूसी थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है. फिल्म ने अपनी रिलीज के 34वें दिन एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. फिल्म के निर्माताओं द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 'धुरंधर' का कुल नेट कलेक्शन अब 831.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

पुष्पा 2 और जवान जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त

इस ऐतिहासिक कमाई के साथ 'धुरंधर' ने अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' (हिंदी संस्करण) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसने हिंदी बेल्ट में लगभग 830 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके अलावा फिल्म ने शाहरुख खान की 'जवान' (643 करोड़) और 'स्त्री 2' (627 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को भी काफी पीछे छोड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म की मजबूत स्क्रिप्ट और दर्शकों के बीच जबरदस्त 'वर्ड ऑफ माउथ' ने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है.

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी 'धुरंधर' का जलवा

फिल्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,222 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म ने अभी तक मिडिल ईस्ट के बाजारों में दस्तक नहीं दी है, जो भारतीय फिल्मों के लिए एक बड़ा मार्केट है. नॉर्थ अमेरिका (अमेरिका और कनाडा) में फिल्म ने 31.5 मिलियन डॉलर की कमाई कर नया बेंचमार्क सेट किया है.

फिल्म की पृष्ठभूमि और मुख्य कलाकार

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है, जो वास्तविक भू-राजनीतिक घटनाओं और खुफिया ऑपरेशनों से प्रेरित है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसके सीक्वल 'धुरंधर: पार्ट 2' की घोषणा पहले ही कर दी है, जो 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.