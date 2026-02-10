अभिनेता रणवीर सिंह को मिली करोड़ों के एक्सटॉर्शन की धमकी, रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस को बिश्नोई गैंग पर शक (View Post)

रणवीर सिंह को एक्सटॉर्शन की धमकी मिली (Photo Credit: Instagram)

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार (Bollywood Superstar) रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को कथित तौर पर व्हाट्सऐप (WhatsApp) के जरिए करोड़ों रुपये की रंगदारी (Extortion) की धमकी मिली है. मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को हुई इस घटना के बाद मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की क्राइम ब्रांच (Crime Branch) ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अभिनेता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके आवास के बाहर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. यह धमकी उस समय आई है जब हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों को भी निशाना बनाया गया है. यह भी पढ़ें: Dhurandhar: The Revenge: रणवीर सिंह और आदित्य धर ने किया सीक्वल का ऐलान, जानें फिल्म की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

क्राइम ब्रांच ने शुरू की तकनीकी जांच

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रणवीर सिंह के मोबाइल पर आज सुबह एक व्हाट्सएप वॉयस नोट आया, जिसमें भारी रकम की मांग की गई है। अभिनेता की टीम ने तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक प्राथमिकी (FIR) सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन क्राइम ब्रांच ने प्राथमिकता के आधार पर जांच हाथ में ले ली है। तकनीकी विशेषज्ञ वॉयस नोट और उसके मेटाडेटा का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि भेजने वाले की लोकेशन और पहचान का पता लगाया जा सके।

रणवीर सिंह को मिली करोड़ों की रंगदारी की धमकी - पोस्ट देखें

बिश्नोई गैंग और रोहित शेट्टी फायरिंग केस से जुड़ा लिंक?

रणवीर सिंह को मिली यह धमकी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रही है. ठीक 9 दिन पहले, 1 फरवरी को फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित बंगले पर फायरिंग की घटना हुई थी. उस मामले में पुलिस ने पुणे से एक मैकेनिक सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर हथियार सप्लाई किए थे.

जांचकर्ताओं को संदेह है कि इन दोनों घटनाओं के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर शुभम लोंकर नामक व्यक्ति (जो बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जाता है) ने रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और इसे इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक "ट्रेलर" बताया था. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या रणवीर को भेजा गया वॉयस नोट भी इसी सिंडिकेट का काम है. यह भी पढ़ें: Border 2: अक्षय खन्ना का कैमियो 'धुरंधर' की सफलता देखकर नहीं जोड़ा गया; प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

'धुरंधर' की सफलता के बीच बड़ी सुरक्षा चिंता

यह धमकी एक ऐसे समय पर आई है जब रणवीर सिंह अपने करियर के सबसे सफल दौर से गुजर रहे हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी उनकी हालिया स्पाय-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है. वर्तमान में रणवीर इसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, जो 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली है.

बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने कई हाई-प्रोफाइल फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की है. रणवीर के घर के पास सशस्त्र पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और चेकप्वाइंट बढ़ा दिए गए हैं. क्राइम ब्रांच की सर्विलांस टीम संदिग्ध नंबरों पर नजर रख रही है और जल्द ही इस मामले में बड़े खुलासे की उम्मीद है.