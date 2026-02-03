Dhurandhar: The Revenge: रणवीर सिंह और आदित्य धर ने किया सीक्वल का ऐलान, जानें फिल्म की रिलीज डेट और स्टार कास्ट
धुरंधर: द रिवेंज पोस्टर (Photo Credits: X/@AdityaDharFilms)

Dhurandhar: The Revenge:  बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और 'उरी' फेम निर्देशक आदित्य धर (Aditya Dhar) ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) के सीक्वल का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. फिल्म के दूसरे भाग का शीर्षक 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar: The Revenge) रखा गया है. मंगलवार को रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया (Social Media) पर फिल्म का एक डार्क और इंटेंस पोस्टर साझा करते हुए इसकी रिलीज डेट की भी पुष्टि की.

रणवीर सिंह द्वारा साझा किए गए पोस्टर में वह बारिश में भीगे हुए, एक उग्र और अडिग अभिव्यक्ति के साथ नजर आ रहे हैं. पोस्टर की पृष्ठभूमि गहरे लाल रंगों (Ominous Red) से सजी है, जिस पर बड़े अक्षरों में 'THE REVENGE' लिखा है. फिल्म 19 मार्च 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पोस्टर के साथ रणवीर ने कैप्शन दिया: 'अब बिगड़ने का वक्त आ गया है.' यह भी पढ़ें: Border 2: अक्षय खन्ना का कैमियो 'धुरंधर' की सफलता देखकर नहीं जोड़ा गया; प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

टीजर को लेकर बढ़ा उत्साह

रणवीर और आदित्य धर ने सोमवार को ही एक टीज़र के जरिए प्रशंसकों की उत्सुकता बढ़ा दी थी.  फिल्म का आधिकारिक टीजर आज यानी 3 फरवरी को दोपहर 12:12 बजे रिलीज होने जा रहा है.  '12:12' के इस समय ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी है, जिसे फिल्म की कहानी या किसी विशेष घटना से जोड़कर देखा जा रहा है.

धुरंधर: द रिवेंज का टीजर पोस्टर 

क्या होगी 'धुरंधर 2' की कहानी?

यह फिल्म दो भागों वाली श्रृंखला की अगली कड़ी है। कहानी एक हाई-स्टेक काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन पर आधारित है। 'धुरंधर: द रिवेंज' में कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पहला भाग खत्म हुआ था.

दमदार स्टार कास्ट और प्रोडक्शन

'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह के अलावा आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जबकि इसका निर्माण ज्योति देशपांडे (जियो स्टूडियोज) और लोकेश धर (B62 स्टूडियोज) ने मिलकर किया है.

हाल ही में 'धुरंधर' के पहले भाग को ओटीटी पर भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद से ही सीक्वल को लेकर दर्शकों के बीच भारी क्रेज देखा जा रहा है.