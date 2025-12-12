Dhurandhar: हाल ही में रिलीज आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की दमदार परफॉर्मेंस सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब चर्चा में है. फिल्म में वे लियारी, कराची के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं. सोशल मीडिया पर चल रहे धुरंधर ट्रेंड के बीच अब दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने भी इस ट्रेंड को अपनाकर एक क्रिएटिव अंदाज में ड्रग एडिक्शन अवेयरनेस का संदेश दिया है.

दिल्ली पुलिस ने 10 दिसंबर को अपने X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर धुरंधर में अक्षय खन्ना की आइकॉनिक एंट्री वाला वीडियो शेयर किया। इस सीन पर फ्लिपराची के गाने “Fa9La” को लगाया गया और कैप्शन लिखा— “What you think you look like when high” (जब नशे में होते हैं, आपको लगता है आप ऐसे दिखते हैं).

इसके बाद वीडियो एक दूसरे सीन पर कट होता है, जिसमें अक्षय खन्ना बिल्कुल टूटा हुआ और खुद को संभालने में असमर्थ नजर आते हैं, और कैप्शन आता है— “But where you actually end up” (लेकिन असल में आप ऐसे ही पहुंचते हैं). यह भी पढ़ें: Dhurandhar: ऋतिक रोशन ने की धुरंधर की तारीफ, बोले- ‘इसकी राजनीति से असहमत हूं, लेकिन फिल्म अब भी दिमाग से निकल नहीं रही’

वीडियो के अंत में दिल्ली पुलिस ने ड्रग एडिक्शन पर महत्वपूर्ण संदेश दिया—

'अपनी जिंदगी पर नियंत्रण न खोएं. नशा सिर्फ एक भ्रम देता है.'

फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस की भूमिका में हैं, जो डकैत गैंग में घुसपैठ करके राष्ट्रीय एजेंसियों को इंटेलिजेंस मुहैया कराता है. फिल्म में सारा अर्जुन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

दिल्ली पुलिस ने नशे की लत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अक्षय खन्ना के वायरल 'धुरंधर' के एंट्री सीन का इस्तेमाल किया

