Rajinikanth Birthday:आज, 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी. पीएम मोदी ने कहा कि रजनीकांत का काम हमेशा नए मानक स्थापित करता रहा है. मोदी ने लिखा, 'थिरु रजनीकांत जी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. उनके प्रदर्शन ने कई पीढ़ियों को मोहित किया है और उन्हें अपार सम्मान दिलाया है.'

उन्होंने यह भी कहा कि यह साल खास रहा है क्योंकि सुपरस्टार रजनीकांत ने फ़िल्म इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे किए हैं. अंत में पीएम मोदी ने लिखा, 'ईश्वर से प्रार्थना है कि वह लंबी और स्वस्थ जीवन जीते रहें.' यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या सच में सुपरस्टार रजनीकांत अपने गार्डन में टहलते हुए फिसलकर गिरे? क्या है सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे और वीडियो की सच्चाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपरस्टार रजनीकांत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

