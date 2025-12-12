Rajinikanth Birthday:आज, 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी. पीएम मोदी ने कहा कि रजनीकांत का काम हमेशा नए मानक स्थापित करता रहा है. मोदी ने लिखा, 'थिरु रजनीकांत जी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. उनके प्रदर्शन ने कई पीढ़ियों को मोहित किया है और उन्हें अपार सम्मान दिलाया है.'

उन्होंने यह भी कहा कि यह साल खास रहा है क्योंकि सुपरस्टार रजनीकांत ने फ़िल्म इंडस्ट्री में 50 वर्ष पूरे किए हैं. अंत में पीएम मोदी ने लिखा, 'ईश्वर से प्रार्थना है कि वह लंबी और स्वस्थ जीवन जीते रहें.' यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या सच में सुपरस्टार रजनीकांत अपने गार्डन में टहलते हुए फिसलकर गिरे? क्या है सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे और वीडियो की सच्चाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपरस्टार रजनीकांत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

Greetings to Thiru Rajinikanth Ji on the special occasion of his 75th birthday. His performances have captivated generations and have earned extensive admiration. His body of work spans diverse roles and genres, consistently setting benchmarks. This year has been notable because… — Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)