India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका के कप्तान सुर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदाबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक जड़ा हैं. तिलक वर्मा ने 16 गेंद में 4 चौका और 5 छक्के की मदद से 7वां अर्धशतक लगाया हैं. भारत का स्कोर 215-3(19)
हार्दिक पांड्या ने जड़ा अर्धशतक
𝙒𝙃𝘼𝙏. 𝘼. 𝙆𝙉𝙊𝘾𝙆!
Hardik Pandya is on an absolute roll here in Ahmedabad! 🙌
A 16-ball half-century - Second fastest T20I fifty for #TeamIndia cricketer (in Men's cricket) 🔥
Updates ▶️ https://t.co/kw4LKLNSl3#INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RqjfXwVsJX
— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
