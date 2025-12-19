India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया हैं. 231 रन के विशाल लक्ष्य पिछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत मिली हैं. क्विंटन डी कॉक ने अपना 19वां अर्धशतक जड़ा हैं, उन्होंने 30 गेंद में 7 चौका और 2 छक्के की मदद से ये करनामा किया हैं. खबर लिखें जाने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 113-1(9.3) था.

क्विंटन डी कॉक ने जड़ा अर्धशतक

MILESTONE 🎉🏏 Quinton de Kock reaches 50 for #TheProteas Men A brilliant display from our centurion💪#Unbreakable pic.twitter.com/Osty7l9IMG — Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 19, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)