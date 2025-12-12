Rivaba Jadeja's Controversy: विदेश दौरों पर भारतीय खिलाड़ी करते हैं गलत गतिविधियाँ! रवीन्द्र जडेजा की पत्नि रिवाबा ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के इंटग्रेटी पर उठाई सवाल, देखें वीडियो

Rivaba Jadeja

भारतीय क्रिकेट जगत में उस समय हलचल मच गई जब विश्व कप-विजेता ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी, रिवाबा जडेजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. इस वीडियो में वह दावा करती हुई नजर आती हैं कि टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी विदेश दौरों के दौरान गलत गतिविधियों में शामिल होते हैं. नाम न लेते हुए भी उनके इन संकेतों ने भारतीय टीम के माहौल, अनुशासन और खिलाड़ियों की व्यक्तिगत इंटेग्रिटी पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. वीडियो में रिवाबा जडेजा अपने पति रवींद्र जडेजा की ईमानदारी और प्रोफेशनल रवैये की तारीफ करती हैं.

उन्होंने कहा कि जडेजा हमेशा गलत संगत और नकारात्मक प्रभावों से दूर रहे हैं. उनका यह भी कहना था कि अगर जडेजा चाहते, तो वे भी उन गलत गतिविधियों में शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने क्रिकेट और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी. रिवाबा के इस बयान ने साफ संकेत दिया कि टीम के कुछ खिलाड़ी अपने करियर और देश की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने में उतनी सजगता नहीं दिखाते.

रवींद्र जडेजा: अनुशासन और प्रतिभा के प्रतीक

रवींद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उन्होंने तीनों प्रारूपों में टीम का प्रतिनिधित्व किया और पिछले साल टी20 क्रिकेट से विश्व कप जीतने के बाद संन्यास लिया. टेस्ट और वनडे में उनका योगदान आज भी भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले जडेजा ने अब तक 89 टेस्ट, 207 वनडे, 74 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं. उन्होंने लगभग 6500 रन बनाए हैं और अपनी खतरनाक स्पिन गेंदबाजी से 634 विकेट चटकाए हैं. ये आंकड़े उन्हें दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडरों में शामिल करते हैं.

क्या रिवाबा के आरोपों पर होगी जांच?

रिवाबा जडेजा के इस बयान ने क्रिकेट प्रशंसकों, विश्लेषकों और पूर्व खिलाड़ियों को चौंका दिया है. टीम इंडिया विश्व क्रिकेट की सबसे अनुशासित और पेशेवर टीमों में गिनी जाती है, ऐसे में उनके इस दावे ने सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या वास्तव में कुछ खिलाड़ी विदेश में गलत गतिविधियों में शामिल होते हैं? क्या टीम मैनेजमेंट इन मामलों से अवगत है? क्या बीसीसीआई इस बयान की जांच करवाएगा? यह सवाल अभी अनुत्तरित हैं, लेकिन इतना तय है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है. रिवाबा जडेजा के इस बयान ने भारतीय क्रिकेट के वातावरण और खिलाड़ियों की इंटेग्रिटी पर व्यापक चर्चा शुरू कर दी है. जहां एक ओर उनका दावा टीम इंडिया के अनुशासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, वहीं दूसरी ओर यह रवींद्र जडेजा की ईमानदारी और प्रोफेशनलिज़्म को भी उजागर करता है.