IND vs NZ 1st ODI: पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही विराट कोहली ये बड़ा रिकॉर्ड कर लेंगे अपने नाम, इस मामले में सौरव गांगुली को छोड़ देंगे पीछे

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team ODI Series: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलते नजर आएंगे. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज खेली जाएगी. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan Match In 2026: इस साल कम से कम इतनी बार होगा टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला, यहां देखें पूरा शेड्यूल

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया सीधे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेलती नजर आएगी. 11 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसे ही विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे, वैसे ही सौरव गांगुली को पीछे छोड़ देंगे और एक एलीट लिस्ट में अपनी स्थिति को बेहतर कर लेंगे.

इस मामले में सौरव गांगुली को पीछे छोड़ देंगे विराट कोहली

11 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसे ही विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे, वैसे ही वह भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बन जाएंगे. विराट कोहली अभी सौरव गांगुली के साथ बराबरी पर खड़े हैं, सौरव गांगुली ने 308 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे. अब विराट कोहली 309वां मैच खेलकर दादा से आगे निकल जाएंगे.

टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले क्रिकेटर-

सचिन तेंदुलकर – 463

एमएस धोनी- 347

राहुल द्रविड़- 340

मोहम्मद अजहरुद्दीन- 334

सौरव गांगुली- 308

विराट कोहली – 308

युवराज सिंह- 301

रोहित शर्मा- 279

अनिल कुंबले- 269

लिस्ट में टॉप पर हैं सचिन तेंदुलकर

टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर पर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. सचिन तेंदुलकर ने 24 साल के करियर में 463 वनडे मुकाबले खेले थे. एमएस धोनी 347 मैचों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

शानदार फॉर्म में हैं विराट कोहली

बीते कुछ महीनों से विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में विराट कोहली ने 135, 102 और 67 रन की पारियां खेली थीं. फिर विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 91 गेंदों में 131 रन बनाए, फिर दूसरे मुकाबले में गुजरात के सामने 61 गेंदों में 77 रन की पारी खेली. वो भी एक मुश्किल पिच पर जहां कोई भी बल्लेबाज फिफ्टी का आंकड़ा नहीं छू पाया.