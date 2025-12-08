Rohit-Kohli To Play Domestic Cricket: राहुल द्रविड़ के बाद अब गौतम गंभीर-अजित अगरकर का दबाव? विराट कोहली-रोहित शर्मा को घरेलू क्रिकेट खेलने पर BCCI की सफाई

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Rohit-Kohli To Play Domestic Cricket: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्द ही फिर मैदान पर नजर आएंगे, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में। विराट दिल्ली और रोहित मुंबई के लिए खेलेंगे, और यह फैसला क्रिकेट जगत में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है. विराट कोहली लगभग 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में उतरेंगे. उन्होंने आखिरी बार यह टूर्नामेंट 2010 में खेला था. वहीं, रोहित शर्मा 2018 के बाद पहली बार, यानी 7 साल के लंबे अंतराल के बाद घरेलू वनडे फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं. धूमधाम से खत्म हुआ टीम इंडिया का वनडे सफर! धमाकेदार प्रदर्शन और सुनहरे पलों से भरा रहा पूरा साल, आंकड़ों से समझिए कैसा रहा प्रदर्शन

यह कदम उस समय आया है जब दोनों खिलाड़ियों के भविष्य पर लगातार सवाल उठ रहे थे. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार वापसी के बावजूद, यह कहा जा रहा था कि उन्हें लंबे समय के प्लान में नहीं देखा जा रहा. लेकिन छह पारियों में चार 50+ स्कोर बनाकर दोनों दिग्गजों ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

कप्तानी में बदलाव और विवाद की पृष्ठभूमि

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले BCCI ने बड़ा फैसला लेते हुए रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी छीन ली और कमान शुभमन गिल को सौंप दी. इसके बाद कई रिपोर्ट्स आईं कि रोहित और विराट, टीम प्रबंधन की 2027 विश्व कप योजनाओं में शामिल नहीं हैं. मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और कोच गौतम गंभीर ने भी इस पर स्पष्ट बयान देने से परहेज किया था, जिससे अटकलें और तेज हो गईं.

क्या BCCI ने किया दबाव? बोर्ड ने दी सफाई

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि BCCI ने दोनों खिलाड़ियों पर घरेलू क्रिकेट खेलने का दबाव डाला, ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले राहुल द्रविड़ ने खिलाड़ियों को घरेलू टूर्नामेंट खेलने की सलाह दी थी. लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक यह पूरी तरह खिलाड़ियों का स्वयं का फैसला है. RevSportz से बातचीत में एक BCCI अधिकारी ने कहा: “उन्होंने खुद फैसला लिया है, यह पूरी तरह खिलाड़ियों की मर्जी से हुआ है.” इस बयान ने उन सभी कयासों पर विराम लगा दिया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि बोर्ड ने रोहित और विराट को मजबूर किया गया है.

VHT कब से शुरू होगा?

विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 24 दिसंबर से होने जा रही है, जबकि लीग चरण 8 जनवरी को समाप्त होगा. हालांकि, नॉकआउट चरण में विराट कोहली और रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि उस समय उनकी प्रतिबद्धताएं न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सीरीज से टकरा रही होंगी. इसलिए दोनों दिग्गज केवल लीग मैचों तक ही अपनी टीमों के लिए खेलते नजर आएंगे. इस फैसले ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि रोहित और विराट अभी खत्म नहीं हुए हैं, और 2027 विश्व कप की रेस में बने रहने के लिए वे पूरी तरह समर्पित हैं. घरेलू क्रिकेट में उतरना बताता है कि दोनों खिलाड़ी खुद को साबित करने और टीम में अपनी जगह पक्की रखने के लिए गंभीर हैं.